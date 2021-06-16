الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع موظف سقط من الرابع أثناء تركيب «طبق دش» بالشرقية

جثة
جثة

لقى موظف مصرعه، اليوم، إثر سقوطه من الطابق الرابع، أثناء تركيبه "طبق الدش" بمنزل جاره، وتم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بالتصريح بالدفن.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من مستشفى فاقوس المركزى بوصول “محروس م “ 37 عاما، موظف بالوحدة المحلية بالنوافعة، دائرة مركز فاقوس ” جثة هامدة ”.

وتبين أنه أثناء قيام الموظف بتركيب جهاز استقبال القنوات الفضائية دش"  بمنزل جاره  "محمد إ" 38 عام، اختل توازنه وسقط أرضا من شرفة الطابق الرابع، وأصيب بكسر فى عظام الجمجمة ونزيف داخلى، لفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال.

تم تحرير المحضر اللازم، و بالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن،  لعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

وكان شخصين لقيا مصرعهما وأصيب صديقهما بإصابات خطيرة، بعد أن صدمتهم سيارة نقل طائشة أعلى كوبرى شرويدة، مدينة الزقازيق.

تلقى اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، يفيد بورود بلاغا من مستشفى الزقازيق الجامعى بوصول كل من “طارق فارس إمام”،  27 عاما وعاطف محمد محمد، وأحمد تامر محمد، 25 عاما، مصابين بنزيف بالمخ وأن الأول والثانى لفظا أنفاسهما عقب وصولهما وجارى إنقاذ الثالث.

وتوصلت التحريات  إلى أن المجنى عليهم كانوا يقفون على جانب الطريق أعلى كوبرى شرويدة وأثناء ذلك أطاحت سيارة نقل ثقيل طائشة بهم فأحدثت بهم الاصابات التى اودت بحياتهم، و نفذت خطيبة المجنى عليه طارق إمام من الموت بأعجوبة، حيث أنها كانت تقف على بعد خطوات منه بجوار دراجته البخارية.

وتمكنت الأجهزة من القبض على سائق السيارة المتهم، وجارى التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة، تم تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.

أمن وفاة مستشفى المباحث سقوط الشرقية

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