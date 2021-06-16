الأربعاء 16 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مؤشر «نيكي» الياباني يُغلق منخفضًا اليوم

نيكي
نيكي

أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا اليوم الأربعاء، إذ اقتفت الأسهم المرتبطة بقطاع أشباه الموصلات أثر ضعف نظرائها في الولايات المتحدة الليلة الماضية، ولكن الآمال في تعافي الاقتصاد المحلي بفضل حملات التطعيم دعمت الأهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية.

ونزل المؤشر نيكي 0.51 بالمئة ليغلق على 29291.01 نقطة في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.02 بالمئة إلى 1975.86 نقطة، مدعوما بأسهم شركة تويوتا موتور التي سجلت مستوى قياسيا مرتفعا جديدا.

وتراجعت المؤشرات الأمريكية الثلاثة الرئيسية في وول ستريت الليلة الماضية مع ترقب الأسواق توجيهات جديدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وعقب تراجعات لمؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات، نزل سهم طوكيو إلكترون، التي تورد معدات صناعة الرقائق، 1.1 بالمئة وهبط سهم أدفانتست، مورد معدات اختبار أشباه الموصلات، 0.19 بالمئة، لكن أسهم الطاقة والمواد وشركات الشحن ارتفعت.

وزاد سهم إنبكس، أكبر شركة تنقيب عن النفط والغاز باليابان، 3.7 بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى فيما يزيد عن عامين، وارتفعت أسهم شركات المتاجر بدعم من آمال في إعادة فتح
الاقتصاد، إذ قفز سهم تاكاشيمايا 2.07 بالمئة وتقدم سهم اسيتان ميتسوكوشي هولدينجز 0.24 بالمئة.

وقدم سهم مجموعة هيتاشي العملاقة وسهم دايكن إندستريز لصناعة أجهزة تبريد الهواء الدعم أيضا لتوبكس بالارتفاع 2.48 بالمئة و2.22 بالمئة على الترتيب.

وزاد سهم كاواساكي كيسن كايشا 4.94 بالمئة وتصدر الرابحين على المؤشر نيكي، وتلاه سهم سايبر اجنت الذي أضاف 3.99 بالمئة.

وفي سياق متصل، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة أمس الثلاثاء، إذ تلقت الدعم من أسهم التكنولوجيا وتلك التي تركز على النمو عقب إغلاق قوي للمؤشر ناسداك الليلة الماضية، بينما واصلت شركات صناعة الأدوية مكاسبها.
وقفز المؤشر نيكي 0.96 بالمئة إلى 29441.30 نقطة، مسجلا أكبر مكسب منذ أواخر مايو، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمئة إلى 1975.48 نقطة، ليغلق عند أعلى مستوياته منذ أوائل أبريل.

الولايات المتحدة اليابان كوفيد اللقاح نيكي

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