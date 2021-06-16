الأربعاء 16 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«النقل»: تدريب وإعادة تأهيل جميع الكوادر البشرية بالسكة الحديد

اجتماع وزير النقل
اجتماع وزير النقل كامل الوزير

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا موسعا مع رئيس ونواب ورؤساء الإدارات المركزية بهيئة السكة الحديد  بمقر الهيئة برمسيس، لمتابعة تنفيذ خطة تطوير والارتقاء بالعنصر البشري بالهيئة التي وجهت بها القيادة السياسية.

وأكد الوزير، أن مرتكزات  الخطة الخاصة بالعنصر البشري الحالي بالسكة الحديد تعتمد على عدة محاور، منها خلق بيئة عمل مناسبة وحل كافة المشاكل الإدارية وتحقيق العدالة بين كل الموظفين   والتدريب والتأهيل لهم، لافتاً إلى أنه عقب الانتهاء من تدريب المهندسين الجدد بالكلية الحربية سيتم إجراء دورات رفع مستوى للعناصر الحالي بهيئة السكة الحديد بالكلية الحربية ومعهد ضباط صفالمعلمين بالإضافة إلى إجراء دورات تخصصية راقية في مجالات مختلفة، مثل الجرارات والتدريب على محاكيات جديدة على أيدي خبراء ومدربين أجانب.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على تعيين 1000 مهندس بهدف توفير كوادر شابة في المجالات الهندسية المختلفة مؤهلة للعمل بخطوط وورش شبكة السكك الحديدية وشبكة القطار الكهربائي السريع وكذلك تعيين 1500 فني للوظائف الفنيه ( الهندسية المساعدة) للوظائف الفنية المختلفة، مثل (فني كهربائي، فني ميكانيكي، صراف تذاكر...).

وأضاف أن اختيار هذه العناصر الجديدة يتم وفقاً لأعلى معايير الاختيار، حيث يتم الاستعانة بهيئة التدريب بالقوات المسلحة لاختيار أفضل العناصر فنياً وطبياً ورياضياً وسلوكياً ونفسياً وإجراء تدريب مكثف لهذه العمالة الجديدة على النحو التالي (التدريب بالكلية الحربية للمهندسين-التدريب بمعهد ضباط الصف المعلمين للفنيين- التدريب بمعهد وردان وبعدها التدريب العملي بمواقع العمل- التدريب الخارجي في الشركات الموردة للوحدات المتحركة)، حرصا من الوزارة على رفع كفاءة العنصر البشري.

وزير النقل الوزير السكة الحديد العنصر البشري

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