الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الصحة

مضادة للبكتيريا وحماية البشرة.. ما هي فوائد زيت بذور الجزر؟

زيت بذور الجزر
زيت بذور الجزر

يعد زيت بذور الجزر أحد الزيوت الأساسية في مستحضرات حماية البشرة، وذلك لكونه غنيًا بمضادات الأكسدة التي لها خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات.

ويُستخلص زيت بذور الجزر من بذور الجزر البري.. وهو غني بفيتامين ألف الذي يساعد في ترطيب الجلد وعلاجه وإضفاء بريق عليه.


فوائده


مكافحة التقدم في العمر أنه مضاد مثالي للتقدم في العمر نظرًا لثرائه بمضادات الأكسدة، ومضادات الأكسدة هذه تحمي أيضًا الجلد من الأضرار الناتجة عن الشمس التي يمكن أن تسبب العلامات المبكرة للتقدم في العمر، بحسب موقع "فيمينا".


زيادة تجدد الخلايا يحتوي زيت بذور الجزر على فيتامين ألف أحد العناصر المهمة في تجديد خلايا الجلد، ويساعد وضعه على الجسم في جعل الجلد صحيًا أكثر ورطبًا بجلب الخلايا الجديدة على السطح.


مضاد للالتهاب: تجعل خصائص زيت بذور الجزر المضادة للالتهابات منه مكونًا ضروريًا في خفض الاحمرار والتهيج والحبوب. ويساعد في تهدئة الجلد والوقاية من العدوى الفطرية وحب الشباب.

 

الجزر غني بفيتامين أ، وهو واحد من أكثر الخضروات الشتوية صحية ومتعددة الاستخدامات، فهو منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، وهناك العديد من الطرق لتضمين الجزر في نظامك الغذائي من خلال وضعه في الشوربة أو السلطة.

الجزر أيضًا غني بفيتامين B، وB2، وB3، وC، وD، وE، وK، وبيتا كاروتين، مما يساهم في تحسين الرؤية وإبطاء عملية الشيخوخة، والوقاية من أمراض القلب وصحة الجلد والشعر والأظافر.

ويعتبر الجزر من الخضروات التي تساعد بشكل كبير في تقوية بصيلات الشعر، اضافة إلى منع تساقطه بفضل فيتامين A، فيتامين E الذي يساعد في تحسين الدورة الدموية ويساعد بصيلات الشعر للعمل بشكل أكثر كفاءة لتعزيز نمو الشعر.
 

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