بمساحة 7 فدادين.. «الري» تبدأ تطوير حديقة «الياسمين»

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة أعمال لتطوير كافة الحدائق والمتنزهات والمساحات الخضراء التابعة لها بمختلف المحافظات ومنها القناطر الخيرية والدلتا، لتكون متنفسا للمواطنين ولقضاء أوقات ممتعة لهم، خاصة أن حدائق الري في القناطر تعتبر من أجمل الحدائق في منطقة دلتا النيل.



وبدأت الإدارة العامة لقناطر الدلتا، الأربعاء، تنفيذ خطة أعمال تطوير وتجديد حديقة الياسمين، وهى إحدى حدائق الري بالقناطر الخيرية على مساحه حوالي سبعة أفدنة، فى إطار خطة متكاملة لأعمال تطوير كافة الحدائق ومنها حدائق النيل بالمناشى؛ ومتابعة كافة التجهيزات لاستقبال المواطنين حال زيارتهم ، بجانب تزويد الحديقة بالخدمات والألعاب الترفيهية للأطفال بالمجان وتجهيزها بفتح كافيتريات لبيع المشروبات والمأكولات لرواد الحدائق.

سلال القمامة ومحلات تجارية للاستثمار

كما تتضمن أعمال التطوير تجهيز شوارع الحدائق بالإنارة وسلال القمامة للحفاظ على نظافة الحدائق، منوها بأن جميع الحدائق تتوفر فيها جميع المرافق والخدمات والألعاب الترفيهية، وإنشاء عدد من المحال التجارية على الأسوار لتكون مصدر دخل واستثمار مستقبلا للصرف على الحدائق وعمليات التطوير والتجديد.

