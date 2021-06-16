الأربعاء 16 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سفيرة مالاوي بالقاهرة: نبحث عن استثمار جيد وتجربة مصر مُلهمة

سفيرة مالاوي بالقاهرة
سفيرة مالاوي بالقاهرة

استقبلت كارولين موسي سفيرة جمهورية مالاوي بالقاهرة، وفد جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي وفريق من رؤساء ونواب رؤساء لجان الجمعية، يضم حسين الغزاوي رئيس لجنة الطاقة، الدكتور شريف سليمان رئيس لجنة التصدير، كريم البرقوقي نائب رئيس لجنة التصدير،  داليا أبوالمجد نائب رئيس لجنة العلاقات الحكومية وشئون الاتصال، المهندس  محمد صباح نائب رئيس لجنة التجارة الدولية ، كما شهد الحضور روي عوف نائب السفيرة بالقاهرة واعضاء السفارة.

اثنت «موسي» علي ما تقدمه الجمعية من تواصل مكثف واهتمام بالغ بخلق روح جديدة في مخاطبة مجتمع المال والاعمال الإفريقي بصياغة جديدة وخطوات جادة تنطلق من مفاهيم أساسية راسخه مبنية علي الإيمان أن مشاكل القارة لن يحلها الا أبناءها .

 

إنجازات السيسي 

أكدت سفيرة  مالاوي ، علي أن تجربة مصر الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رائدة وملهمة، و نتطلع إلي التعاون المشترك مع المستثمرين والتجارالمصريين في شتي القطاعات، لدينا عدد من الفرص الاستثمارية جاهزة للعرض مع حزم حوافز وآليات خاصه وتسهيلات في قطاعات التشييد والبناء والزراعة وانتاج التبغ والشاي . 

 وأشارت  السفيرة كارولين موسي ، إلى أن بلادها لدينا فرص واعدة لاستقبال المنتجات المصرية في قطاع المنسوجات والأجهزة الكهربائية والمنزلية ومعدات المطابخ، وهناك تواجد مصري في مالاوي ونطمح في الزيادة في تعاون مشترك ، وعرضت السفيرة فرصة استثمارية في مجال الإسكان لبناء ٢٥ الف وحدة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة عن شكره وامتنانه ونقل شكر اعضاء الجمعية إلي جمهورية مالاوي وزعيمها وشعبها، شارحا دور الجمعية وأهدافها وأهتمامها بالاسواق الناشئة وفي المقدمة سوق مالاوي رغم صغر حجمه الا انه سوق استراتيجي. 

وأكد «الشرقاوي » على بضرورة عرض الفرص الاستثمارية المطلوبة وتحديدا في قطاعات الزراعة والامن الغذائي والتعليم و الصحة العامة والدواء والبرمجيات والتحول الرقمي والطاقة البديلة، مؤكدا أن هذه الفرص التي تلقي الاهتمام من جانب المستثمرين بمختلف الفئات والاحجام.

 

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