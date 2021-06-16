ارتفاع أسعار القمح في السوق العالمي.. و«التموين» تستلم 240 ألف طن «روماني»

شهدت أسعار القمح اليوم الأربعاء تباينًا في السوق المحلي المصري (جملة – قطاعي)، بينما انخفضت أسعار الدقيق، فيما ارتفعت أسعار القمح في السوق العالمي في بورصة شيكاغو للتجارة.

وسجل القمح الأوكراني "بروتين 12.5%" نحو 4.600 جنيهًا، منخفضًا نحو 20 جنيه في الطن عن أسعاره أمس الثلاثاء 15 يونيو 2021 ،بينما استقر سعر طن القمح الروسي "بروتين 12.5%" عند 4.650 جنيهًا.

ويتراوح سعر القمح للمستهلك ما بين 12 إلى 17.5 جنيهًا للكيلو، حسب جودة ونوع القمح ونسبة البروتين

وشهدت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو للتجارة في الجلسة الصباحية لافتتاح جلسة تداولات اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021 ارتفاعًا، حيث سجل عقد يوليو للتداول ارتفاعًا بمقدار 1.25 سنت أي بنسبة 0.19% ليسجل 662.75 سنت للبوشل.

وشهدت أسعار الدقيق اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021 انخفاضًا في السوق المحلي المصري، حيث سجل سعر طن الدقيق بروتين 24 نحو 5500 جنيهًا، بانخفاض قدره 50 جنيهًا عن أسعار أمس الثلاثاء 15 يونيو 2021.

وانخفض أيضًا سعر الدقيق بروتين 27 نحو 50 جنيهًا ليسجل الطن نحو 5600 جنيهًا، لمستهلك للدقيق ما بين 8.50 إلى 12.20 جنيهًا للكيلو.

وكانت تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال مناقصة عالمية، على شراء 240 ألف طن قمح روماني.

وقال أحمد يوسف، نائب هيئة السلع التموينية في تصريح سابق، إن ذلك يأتي في إطار إستراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية في تعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرا إلى أن الشحن في الفترة من 8 إلى 22 أغسطس المقبل.