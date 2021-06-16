إشارة تردد إذاعة القرآن الكريم 2021 عبر النايل سات للاستماع لأشهر القراء

تردد إذاعه القرآن الكريم 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر يوميا مؤشرات البحث العالمي جوجل، وذلك لرغبة ملايين المواطنين بالوطن العربي في الاستمتاع إلى أصوات نخبة من كبار المشايخ التي تربو عليها، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية ضبط إشارة بثها وأسباب نشأتها .

تردد إذاعه القرآن الكريم 2021 النايل سات

يمكن لعشاق الاستماع إلى القرآن الكريم بمختلف الدول العربية ضبط إشارة بث إذاعة القرآن عبر القمر الصناعي النايل سات عبر 11766 واستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 3/4 و معدل الترميز 72500 وذلك للاستماع إلى عدة فقرات إذاعية للقرآن الكريم خلال ال24 ساعة بأصوات نخبة من كبار المشايخ المعتمدة لدى الإذاعة المصرية والتي تبدأ في تمام الساعة السابعة صباحا بالإضافة إلى عدة برامج دينية ترسخ القيم والمبادئ والأخلاق في كافة التعاملات اليومية وفقا لقواعد الدين الإسلامي الحنيف حيث تستضيف الإذاعة كبار الفقهاء وعلما الأزهر الشريف للإجابة على أسئلة الجمهور في الزكاة والصلاة وغيرها من الأمور الشرعية .

برامج إذاعة القرآن الكريم عبر الراديو

تعرض إذاعة القرآن عبر الراديو مجموعة مميزة من البرامج الدينية التي تلاقي يوميا نسب متابعة عالية بمختلف محافظات الجمهورية أبرزها برنامج في رحاب السنة و برنامج سيرة ومسيرة و برنامج موسوعة الفقه الإسلامية و برنامج رياض السيرة العطرة وبرنامج براعم الإيمان وبرنامج قطوف من حدائق الإيمان وبرنامج حديث الصباح وغيرها من البرامج حيث تقدم مجموعة من النصائح الهامة في الحياة من خلال فقه التعاملات اليومية التي حثنا عليها الإسلام وتعليم أصول الدين بالمفهوم الصحيح على يد نخبة من أساتذة الفقه والتفسير بجامعة الأزهر الشريف.

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برامج إذاعة القرآن الكريم المذاعة عبر الراديو

أبرز مشايخ إذاعة القرآن في الراديو

يمكن ضبط بث إشارة تردد إذاعة القرآن الكريم 2021 عبر النايل سات للاستماع إلى أصوات العديد من المشايخ المعتمدة بمصر والوطن العربي ولعل أبرزهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمد رفعت والشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ محمود خليل الحصري حيث تعرض مجموعة مميزة من أبرز تسجيلات القرآن الكريم.