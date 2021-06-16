الأربعاء 16 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

إشارة تردد إذاعة القرآن الكريم 2021 عبر النايل سات للاستماع لأشهر القراء

إذاعة القرآن الكريم2021
إذاعة القرآن الكريم2021

تردد إذاعه القرآن الكريم 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر يوميا مؤشرات البحث العالمي جوجل، وذلك لرغبة ملايين المواطنين بالوطن العربي في الاستمتاع إلى أصوات نخبة من كبار المشايخ التي تربو عليها، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية ضبط إشارة بثها وأسباب نشأتها .

تردد إذاعه القرآن الكريم 2021 النايل سات 

يمكن لعشاق الاستماع إلى القرآن الكريم بمختلف الدول العربية ضبط إشارة بث إذاعة القرآن عبر القمر الصناعي النايل سات عبر 11766 واستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 3/4 و معدل الترميز 72500 وذلك للاستماع إلى عدة فقرات إذاعية للقرآن الكريم خلال ال24 ساعة بأصوات نخبة من كبار المشايخ المعتمدة لدى الإذاعة المصرية والتي تبدأ في تمام الساعة السابعة صباحا بالإضافة إلى عدة برامج دينية ترسخ القيم والمبادئ والأخلاق في كافة التعاملات اليومية وفقا لقواعد الدين الإسلامي الحنيف حيث تستضيف الإذاعة كبار الفقهاء وعلما الأزهر الشريف للإجابة على أسئلة الجمهور في الزكاة والصلاة وغيرها من الأمور الشرعية .

برامج إذاعة القرآن الكريم عبر الراديو 

تعرض إذاعة القرآن عبر الراديو مجموعة مميزة من البرامج الدينية التي تلاقي يوميا نسب متابعة عالية بمختلف محافظات الجمهورية أبرزها برنامج في رحاب السنة و برنامج سيرة ومسيرة و برنامج موسوعة الفقه الإسلامية و برنامج رياض السيرة العطرة وبرنامج براعم الإيمان وبرنامج قطوف من حدائق الإيمان وبرنامج حديث الصباح وغيرها من البرامج حيث تقدم مجموعة من النصائح الهامة في الحياة من خلال فقه التعاملات اليومية التي حثنا عليها الإسلام وتعليم أصول الدين بالمفهوم الصحيح على يد نخبة من أساتذة الفقه والتفسير بجامعة الأزهر الشريف.

اقرأ أيضا 

برامج إذاعة القرآن الكريم المذاعة عبر الراديو

أبرز مشايخ إذاعة القرآن في الراديو 

يمكن ضبط بث إشارة تردد إذاعة القرآن الكريم 2021 عبر النايل سات للاستماع إلى أصوات العديد من المشايخ المعتمدة بمصر والوطن العربي ولعل أبرزهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمد رفعت والشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ محمود خليل الحصري حيث تعرض مجموعة مميزة من أبرز تسجيلات القرآن الكريم.

تردد إذاعة القرآن الكريم تردد إذاعة القرآن الكريم2021 إذاعة القرآن الكريم القرآن الكريم إشارة بث إذاعة القرآن البرامج الدينية الراديو

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

قطر تطالب إثيوبيا بعدم اتخاذ قرار أحادي بشأن «سد النهضة»

نتيجة 3 إعدادى| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 بالرقم القومى

هنـا.. لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 برقم الجلوس

«تضامن شيكابالا».. تفاصيل تمرد نجوم الزمالك على أسامة نبيه

«تربح من الدعوة».. تفاصيل أول بلاغ ضد محمد حسين يعقوب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (4)

د. أحمد لاشين

محمد حسين يعقوب.. سقوط صنم السلفية الأخير

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الجمهورية الجديدة.. وجينات الهويَّة المصرية

إبراهيم داود

سعدى

ماجد حبته

الدكتورة بصمجية.. وليست إرهابية!

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتى ويهدر كرامتى لكن أعمل إيه «باحبه»

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

مئات المستوطنين يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية والمسجد الأقصى

إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة القدس

جيش الاحتلال يشن غارات على مواقع لحماس فى غزة