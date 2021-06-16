«بتقلد مسلسل هندي».. التحقيقات تكشف مفاجأة في انتحار طفلة بولاق الدكرور

كشفت تحقيقات نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار محمود هاشم رئيس النيابة الكواليس الكاملة لانتحار طفلة شنقا بعد تعليق نفسها في إيشارب بسقف "النيش".

وأشارت تحقيقات محمد أبو سحلي وكيل أول نيابة بولاق الدكرور، أن الطفلة اعتادت مشاهدة الأفلام والمسلسلات الأجنبية وخاصة الهندية منها ولم تكن ترغب أو تنوي الانتحار ولكنها حاولت تقليد أحد المشاهد بمسلسل هندي وعلقت جسدها في إيشارب مربوط بالنيش فاختنقت وفارقت الحياة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وقررت استدعاء أسرة الطفلة لسماع اقوالهم.

كان مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، تلقى بلاغا بانتحار طفلة بشنق نفسها داخل منزل الأسرة بمنطقة بولاق الدكرور، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طفلة تدعى «رباب»، وبالفحص تبين وجود آثار خنق حول الرقبة.

وتم استجواب الأسرة للوقوف على ملابسات الواقعة وكشف الغموض، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وظروفها.

وأكدت التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، رئيس الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد وائل الجابري مأمور قسم بولاق الدكرور، أن الطفلة «رباب» البالغة من العمر 12 عامًا أقدمت على الانتحار بعد مشاهدتها لطفلة تقدم على الانتحار في مسلسل هندي اسمه «أسميتها جودان»

وأوضحت التحريات التي أجراها العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن قوة من القسم قابلت الأم البالغة من العمر 32 عامًا، وأكدت أنها تلقت اتصالًا من أطفالها بوفاة شقيقتهم الكبرى أثناء تقليد مشهد من مسلسل هندي حيث ربطت إيشارب حول رقبتها مع سقف النيش.

ولم تشتبه الاسرة في الوفاة جنائيا او تتهم احدا بقتل الطفلة.