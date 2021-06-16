رحلتان استثنائيتان بين مصر وروسيا لاستيعاب الزيادة في أعداد السياح

كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، عن زيادة رحلتيين دوليتين بمرحلتى السفر والوصول بين القاهرة والمطارات الروسية، لنقل ما يقرب من 200 راكب روسي،على مدار اليوم الأربعاء، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المتعبة في تلك الحالات لعدم التكدس والازدحام داخل وخارج صالات السفر والوصول، خاصة في ظل الظروف الصحية الراهنة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، قد تلقت إخطارا من مسؤولي شركتي طيران روسيتين، يفيد بوصول رحلة جوية دولية قادمة من مطار أستراخان الدولي بدولة روسيا، رقم ZF634 وعلى متنها 200 راكب روسي في تمام الساعة 5.25 مساء اليوم، حيث سيتم استقبالها بموقع E7 بمطار القاهرة.

وأشارت المصادر إلى أن مطار القاهرة الدولي سيشهد سفر رحلة جوية دولية متوجهة إلى مطار كيميروفو بروسيا، رقم ZF634 والمقرر اقلاعها في تمام الساعة 7.25 مساء اليوم بموقع E7 بمطار القاهرة بدون ركاب، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم.

وأوضحت أن المطارات تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

واختتمت بأنه يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.