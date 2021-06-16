رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية يتفقد أعمال التطوير فى مبنى الشاطبى

تفقد الدكتور محمد هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، والمهندس الاستشارى السيد حسن رئيس لجنة الإسكان والمشروعات، أعمال تطوير مبنى النقابة فى الشاطبى للوقوف على آخر المستجدات فى أعمال الإنشاءات والصيانة ومطابقتها للجدول الزمنى.

شارك فى الجولة أعضاء مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية المهندس السيد حسن رئيس لجنة الإسكان والمشروعات الهندسية والمسند إليه اعمال التطوير الخاصة بمنشآت النقابة، والمهندس مايكل نبيل، رئيس لجنة الاستثمار، والدكتور مهندس مصطفى الحضرى، رئيس لجنة التدريب والعلوم الهندسية، كما حضر المكتب الاستشارى برئاسة الدكتور أحمد خليفة، ومسئولى وحدة الصيانة.

ومن جانبه قال المهندس الاستشارى السيد حسن رئيس لجنة الإسكان والمشروعات الهندسية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن النقابة بصدد الانتهاء من أعمال التطوير الخاصة بمبنى النقابة بالشاطبى، بعد اعمال صيانه شاملة للمبني وتطوير كافة الواجهات بلمسات معمارية حديثة واعادة الرونق الحضاري للمبني ليليق بجموع المهندسين كما تم اضافة وتصميم غرف جديدة مخصصة للتدريب على أعلى مستوى فنى وهندسى لخدمة المهندسين واستغلال كافة المساحات المتاحة واعادة ترتيب الإدارات لتسهيل الخدمات علي الشباك لخدمة كافة المهندسين.

وأضاف أن نقابة المهندسين بالإسكندرية سوف تعلن عن كافة التطورات الخاصة بافتتاح مبنى الشاطبى خلال الأيام القادمة بعد الانتهاء الكامل من أعمال التطوير.

وكان قد تفقد الدكتور محمد هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، نادى المهندسين بسابا باشا البحرى ، أعمال التطوير ورفع كفاءة المنشآت والمبانى وغرفة الكهرباء وتطوير المنشآت والانشطة فى النادى البحرى.

وأشاد "سعودى" خلال الجولة بأعمال التطوير الخاصة بالمبانى ورفع كفاءة غرفة الكهرباء لتواكب حجم الانشطة داخل النادى، وتطوير المطعم والاهتمام بالخدمات التى تقدم للمهندس وأسرته.

ومن جانبه قال المهندس الاستشارى السيد حسن، رئيس لجنة الإسكان والمشروعات الهندسية وعضو مجلس إدارة نادي المهندسين، أن الزيارة التفقدية لرئيس النقابة جاءت للاهتمام بالبنيه التحتيه وشبكة الكهرباء الخاصة بالنادى على كافة مبانيه وذلك بعد زياده المسطحات الاستثمارية الجديدة التى أضيفت النادى مما يلزم تطوير شبكة الكهرباء بالكامل لكى تتحمل الأحمال وحجم التطورات الجديدة التى سيتم الإعلان عنها فى الفترة القادمة.

كما قدم الشكر للمجموعة الاستشارية من مهندسى الكهرباء لتطوعهم فى تطوير شبكة الكهرباء ودراسة الشبكة ، مشيداً بالمجهود الكبير الذى يبذلوه تطوعاً.

كما أشاد بالمجهود الذى بذل فى تطوير النادى ومبانيه واستغلال كافة المسطحات الاستغلال الأمثل، موضحا أنه تم العرض على رئيس النقابة المهندس محمد هشام سعودى كافة الرسومات الخاصة بالمسطحات الاستثمارية الجديدة الخاصة بالمطعم والروف بالمبنى الاجتماعى والقاعات ومجمع المساجد وذلك فى اجتماع بحضور اللجنة الاستشارية المشرفة لأعمال الكهرباء فى إطار العمل المؤسسى.

وأكد أن الزيارة التفقدية انتهت بعدد من التوصيات منها ضرورة رفع كفاءه غرفة الكهرباء والتأكد من الاحمال الجديدة التى طرأت على النادى ومبانيه وتعهدت اللجنة الاستشارية بإعداد دراسة لقياس قدرات وسرعة إنهاء التصميمات اللازمة وذلك بالتنسيق مع لجنة الإسكان والمشروعات الهندسية برئاسة المهندس الاستشارى السيد حسن.

مبني الشاطبي بنقابة المهندسين

مبني الشاطبي بنقابة المهندسين

مبني الشاطبي بنقابة المهندسين

مبني الشاطبي بنقابة المهندسين

مبني الشاطبي بنقابة المهندسين

مبني الشاطبي بنقابة المهندسين