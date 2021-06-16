2703 طلاب بجامعة سوهاج يواصلون امتحانات نهاية العام

تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عددًا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليتي الهندسة بمقر الجامعة الجديد، والتكنولوجيا والتعليم بمقرها بحي الحويتي، يصاحبه عمداء الكليتين ووكلائهم.

وخلال الجولة تابع الدكتور أحمد عزيز تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا من تباعد في اللجان الامتحانية، ارتداء الطلاب والملاحظين الكمامات الطبية، استمرار عملية التعقيم قبل وأثناء وبعد تأدية الطلاب للامتحانات، كما استمع لتعليقات الطلاب على مستوى الإمتحان وعلى توفير وسائل الراحة داخل اللجان.

وقال الدكتور أحمد قاسم القائم بعمل عميد كلية الهندسة، أن العدد الإجمالي للطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الفرق الخمس بلغ ١٤٠٣ طالب وطالبة، موزعين على ٢٨ لجنة بمبنى الكلية، مضيفاً أن الإمتحانات بدأت يوم ١٢ يونيو الجاري وتستمر حتى نهاية الشهر نفسه.

وأشار الدكتور أحمد عبدالرحيم القائم بعمل عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، إلى أن ١٣٠٠ طالب وطالبة يواصلون تأدية امتحانات نهاية العام موزعين على ٢٠ لجنة، مضيفاً أن الإمتحانات بدأت يوم ٥ يونيو الحالي وتنتهي يوم ٣٠ من الشهر نفسه، كما تجري الامتحانات لفترة واحدة من الساعة ٩ صباحاً وحتى ١٢ ظهراً.

فيما اجتمع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، مع المحاسب نادر عبد الظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة، بحضور المحاسب عبد الرحيم عثمان نائب مدير الفرع، والمحاسب أسامة محمود نائب مدير بالفرع ومنسق البروتوكول.

وقال الدكتور أحمد عزيز، أن الجامعة مستمرة في التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما يقدمه من أنشطة تنموية للشباب في مجال التسويق، والتمويل والدعم الفني لمشروعات التنمية المجتمعية، إلى جانب دوره المهم في مجال تدريب طلاب الجامعة بمجال ريادة الأعمال، التي تؤهلهم لسوق العمل ليصبحوا قادرين على المنافسة محليا وعالميا.

وأضاف عزيز أن الاجتماع تناول مناقشة عدد من المقترحات المقدمة من الجهاز لتنفيذها بالتنسيق مع إدارة الجامعة، وذلك طبقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين، مشيراً إلى أنه تم بحث مقترح مشاركة الجهاز في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، من خلال مايقدمه من خدمات تنموية وتوعوية، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لشباب القري عن مهارات ريادة الأعمال وكيفية إعداد دراسة جدوي لمساعدتهم علي إقامة مشروعات صغيرة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، وذلك بالتعاون مع الجامعة وبعض الجهات المختصة.

وفي السياق نفسه أوضح المحاسب نادر عبد الظاهر، أن الجهاز قدم مقترح يتعلق بتنظيم عدد من الندوات الإعلامية والتثقيفية والمعسكرات الصيفية داخل الجامعة، بهدف تعريف الطلاب خاصة بالفرق النهائية بجهاز تنمية المشروعات وخدماته المتعددة للشباب، مضيفاً أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى بحث آليات التعاون مع مركز الحرف التراثية بالجامعة، لخدمة أصحاب الحرف اليدوية بالمحافظة والاستفادة من مساهمات الجهاز، لافتاً إلى أنه تم مناقشة خطة الدورات التدريبية الطلابية التي سيتم تنظيمها بعد إنتهاء امتحانات نهاية العام، لاستكمال دورات (ولِد فكرة مشروعك، إعداد مدربين تنمية مهارات ريادة الأعمال، وبرنامج ابدأ مشروعك).