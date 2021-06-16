التحفظ على 7 آلاف لتر زيت مجهول المصدر فى الغربية

شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، حملة مكبرة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية وتمكنت من ضبط مخزن زيت طعام أولين بدون ترخيص والتحفظ على كمية وقدرها 7 آلاف لتر زيت أولين مجهول المصدر.

كما تم ضبط مصنع تعبئة محاصيل زراعية يقوم بوضع علامات تجارية غير مسجلة على أكياس حمص بإجمالي كمية 2100 كيس حمص مقشر، وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامه لاتخاذ اللازم.

وفى سياق متصل شنت لجنة مراقبة الأغذية، حملة بمركز قطور حملات على محلات الأسماك المملحة ومعامل منتجات الألبان والسوبر ماركت والثلاجات والمصانع بدائرة الإدارة الصحية بقطور، للمرور والتفتيش على أماكن تصنيع وعرض المواد الغذائية، للتأكد من المواد الغذائية آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمواصفات القياسية.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد ٤٣ منشأة غذائية مختلفة، وتم سحب عدد ٩٧ عينة للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمي، وتحرير عدد٢٠ محضر، لوجود قصور في الاشترطات الصحية، وتحرير عدد ٥٢ محضرًَا للعاملين لعدم حصولهم على شهادات صحية، وتحرير عدد ١٠ محاضر غش أغذية، وإعدام ٥٧ كليو مواد غذائيه تالفة وفاسدة، وضبط ١٦٨ لتر خل غير صالح لإضافة خل صناعي، وضبط ما يقرب من 230 ألف كيلو أغذية مختلفة منتهية الصلاحية، وغلق عدد ١٥ منشأة غذائية تدار دون ترخيص.

فقد أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية تعليمات بتشكيل لجان برئاسة الأستاذ الشناوي نجم مراقب عام الأغذية لتكثيف المرور علي منافذ بيع الأغذية خلال أيام عيد الفطر المبارك وذلك بالتنسيق مع مجلس مدنيه قطور والتموين واداره الطب البيطري بقطور لضبط المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.