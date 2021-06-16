أستقرت أسعار مواد البناء في السوق المحلي، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021.

ويرصد «الدستور» أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 16 - 6 - 2021:

أسعار الأسمنت

- وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 800 جنيه.

- سجل طن أسمنت المعلم 780 جنيها.

- وصل سعر طن أسمنت الصخرة إلى 775 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 800 جنيه.

- وصل سعر طن أسمنت بنى سويف إلى 740 جنيها.

- سجل جبس الدولية 710 جنيهات للطن.

- وصل طن جبس العامرية إلى 650 جنيها.

- سعر طن جبس سيناء وصل إلى 850 جنيها.

- سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه للطن.

- سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 2450 جنيها.

- وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 2420 جنيها.

- سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 825 جنيها.

- وصل سعر طن أسمنت المنيا المقاوم للملوحة لـ810 جنيهات.

- سعر طن أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل إلى 825 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 825 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت النخيل المخلوط 590 جنيها..

-بينما بلغ سعر طن أسمنت الواحة المخلوط وصل إلى 600 جنيه.

-كما سجل أسمنت النصر 850 جنيهًا للطن،

-بينما سجل أسمنت المسلح، 855 جنيهًا في الطن،

-وسجل أسمنت النهضة 835 جنيهًا في الطن،

-وجاء سعر أسمنت المخصوص بقيمة 850 جنيهًا.

-وسجل أسمنت الممتاز 860 جنيهًا في الطن،

- كما سجل أسمنت العسكري 840 جنيهًا في الطن،

-وسجل أسمنت حلوان 890 جنيهًا في الطن.

أسعار الجبس

-بلغ سعر الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن.

-سجل سعر جبس سيناء 850 جنيها للطن.

-بلغ سعر جبس العامرية 650 جنيها للطن.

-سجل سعر جبس السويس 580 جنيها للطن.

ووصل سعر جبس سيناء 850 جنيها للطن.

أسعار الرملة

وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة

وجاء سعر الرمل يتراوح بين 60-100 جنيه للمتر.

أسعار الطوب الأحمر

سجلت أسعار الطوب الاحمر العادي المثقب 439 جنيهًا لكل الف طوبة

والطوب الاسمنتي المصمت 630 جنيهًا لكل الف طوبة

بلغ سعر الطوب الاسمنتي المفرغ بقيمة 3729 جنيًا لكل الف طوبة

وسجل مقاس جديد للطوبة الاسمنتي المفرغ بـ 4746 جنيهًا لكل ألف طوبة

وبلغ سعر الطوب الرملي وردي بقيمة 839 جنيهًا لكل ألف طوبة.

وسجل سعر الطوب الرملي الخفيف بقيمة 550 ألف جنيه لكل الف طوبة.

وجاء سعر الطوب الطفلي مثقب بقيمة 439 جنيهًا لكل الف طوبة.

وبينما سجل سعر الطوب الطفلي مثقب مقاس اكبر بقيمة 918 جنيهًا لكل الف طوبة.