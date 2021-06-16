الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عامل يقتل شقيقته خنقا لسوء سلوكها في مركز إطسا بالفيوم

ضرب شقيقتة
ضرب شقيقتة

أقدم عامل بعزبة معجون التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، على قتل شقيقته خنقا، وألقى بها من على سلالم المنزل. 

 وكشفت التحريات الأمنية أن الجريمة متعلقة بالشرف بعد أن يأس شقيق المجني عليها منها لسوء أخلاقها وسمعتها، وحاول معها منذ أكثر من عامين ولكنها لم تستجيب له، فأقدم على التخلص منها.

- تفاصيل الواقعة


تلقى اللواء رمزي المزين، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أطسا، يفيد بمقتل ربة منزل بمنطقة معجون دائرة القسم، و انتقل ضباط مباحث القسم الى موقع البلاغ وتبين من الفحص وجود جثة "إ.م"، ربة منزل، مسجاة ملقاة بمدخل المنزل القاطنة به، وأن متركب الواقعة أخوها "أ. م"، 30سنة، عامل، وفر هارباً داخل الأراضي الزراعية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إطسا، من القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتمثيل الجريمة وتتولى التحقيقات.

 

- مصرع سيدة وإصابة 13 في انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيب 13 آخرين إثر انقلاب سيارة أجرة، بمدخل البوابات بمدينة الفيوم، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق عند أحد المنحنيات مما أدى إلى انقلاب السيارة واشتعال النيران بها.

و كان اللواء رمزي المزين، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق الفيوم القاهرة قبل مدخل بوابات الفيوم.

و جرى نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام للعلاج، وجثة السيدة للمشرحة، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وقال شهود عيان، إن السيارة الأجرة كانت تستقل 14 راكبا قادمين من القاهرة، احتفالاً بالسيدة المتوفية، حيث كانت تجري عملية للحمل، و انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقلهم جميعهم لمستشفى الفيوم العام.

 

خنقها عامل يقتل شقيقته انتقاما لشرفه إطسا بالفيوم

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