الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحقيق مع 129 موظفا «زوغوا من العمل» في البحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة،  محافظ البحيرة، بمتابعة الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع  اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وفى ذات السياق قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بتنفيذ عدة حملات بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبو المطامير، أسفرت عن إحالة  129 من العاملين بالمستشفى العام، والوحدة المحلية، و الإدارة الصحية ومركز الأمومة والطفولة ومركز الصحة للتحقيق لترك العمل أثناء المواعيد الرسمية، وتم تحرير مذكرات لتقديمها للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الموظفين المخالفين.

- التحقيق مع 30 عاملا في الوحدات الصحية بشبراخيت

وكانت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، أمس الثلاثاء، قد أحالت 30 من العاملين بالوحدات الصحية بمركز ومدينة شبراخيت  للتحقيق,

و شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت حملة تفتيشية، أسفرت عن إحالة  30 من العاملين بالوحدات الصحية للتحقيق لتغيبهم  بدون سند قانوني، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة،  برفع 650 إشغال طريق مخالفة بمراكز ومدن المحافظة، كما وجه  محافظ البحيرة بضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية وحفاظا على المظهر الجمالي و الحضاري، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين .

وفى ذات السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور أمس الثلاثاء حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات، أسفرت عن رفع 316 حالة اشغال ثابتة ومتحركة بدمنهور بنطاق شوارع  "سيدى عمر - الطريق الزراعي - طريق النصر - النافورة - عرابي - المستشفى" .

كما تم رفع 225 مخالفة إشغال طريق، وتحرير محضرين إشغالات بمركز ومدينة كفر الدوار، و 69 حالة إشغال طريق مخالف ما بين ثابت ومتحرك بمركز شبراخيت، وتم رفع 40 حالة إشغال طريق بنطاق الشوارع بمركزي أبو حمص وكوم حمادة، وتمنح تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

البحيرة قانون حركة المرور محافظ البحيرة فيروس كورونا الإجراءات القانونية

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