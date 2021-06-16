موعد مرتبات يونيو ويوليو للموظفين

مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر..

تحظى مواعيد صرف المرتبات عن شهري يونيو و يوليو يوميا على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل من قبل أكثر من 6 ملايين من موظفي الدولة والعاملين الجهاز الإداري، وذلك للصرف المبكر بسبب الانتهاء من السنة المالية ( 2020- 2021) وبدأ السنة الجديدة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد الصرف وفقا للجدول الزمني لوزارة المالية.

مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر يونيو للموظفين

تجري حاليا عملية صرف رواتب موظفي الدولة والعاملين بالجهاز الإداري وفقا للجدول الزمني حيث خصصت لها وزارة المالية 3 أيام تبدأ من 15 يونيو، وتنتهي في 17 يونيو لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بجميع المحافظات، وذلك بشكل مبكر بسبب الانتهاء من كافة أعمال الموازنة السابقة للعام المالي الماضي ( 2020- 2021) حيث تنظم الخطة الزمنية عملية الصرف من ماكينات الصرف الآلى للبنوك لعدم التزاحم والتكدس وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لتفادي خطر انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والذي يحصد يوميا آلاف الأوراح بمختلف بلاد العالم.

مواعيد صرف رواتب شهر يوليو 2021

لم تعلن وزارة المالية عن الكتاب الدوري الذي تصدره الإدارة المالية بشأن الخطة الزمنية لصرف أجور موظفي الدولة والعاملين بها عن شهر يوليو 2021، والذي يعد بداية العام المالي الجديد ( 2021 – 2022) حتى الان ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب إضافة الزيادة السنوية التي أعلنت عنها الحكومة في شهر مارس الماضي بنسبة 7 % من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و بنسبة 13% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وذلك لضمان أن تكفي الراتب كافة مستلزمات الموظفين وأسرهم.

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مواعيد صرف المرتبات والزيادة السنوية من أبرز الأمور التي تهم أكثر من 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة حاليا حيث يتم صرف شامل المرتب وحوافز الدرجات المالية للموظفين بحيث لا تقل عن 240 جنيه بحد أدنى، وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة أجور الموظفين والعاملين بالدولة بتكلفة مالية قدرها 37 مليار جنيه.