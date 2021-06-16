اليوم.. محاكمة سما المصري بتهمة سب مرتضى منصور

تباشرمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق ضد الفنانة سما المصري والتي يتهمها فيها بالسب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلى جانب آخر، قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، تأجيل استئناف النيابة على براءة سما المصري، من اتهامها في القضية الجديدة المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد، بسبها وقذفها وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 20 يونيو المقبل.

وأقامت ريهام سعيد 3 دعاوى ضد سما المصري، حيث أقامت ضدها دعوى نشر فيديوهات مخلة، تلتها قضية سب وقذف، وبقيت الأخيرة محبوسة على ذمة القضيتين بموجب أحكام قضائية صدرت ضدها من المحكمة الاقتصادية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن سما المصري تعمدت إزعاج ومضايقة مقيمي الدعاوى ضدها ، وأساءات استعمال أجهزة الاتصالات، وأنها قذفت وسبت عدد من الأشخاص عن طريق الهاتف المحمول، وأوكلت للمدعين أمورا، لو صحت، لأوجبت احتقارهم لدى بني وطنهم، حيث أرسلت رسائل مسيئة عبر تطبيق «واتساب»، وأرسلت للمجني عليهم رسائل، تحوي عبارات وألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، عبر تطبيق «واتساب»، كما استخدمت التطبيق الأخير على شبكة معلوماتية، لارتكاب جرائم السب والقذف.