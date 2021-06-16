«استغل مشهد الحاج متولي».. بدء نظر دعوى ورثة نور الشريف ضد حلواني شهير

بدأت المحكمةالاقتصادية بالقاهرة ، اليوم الأربعاء، نظر الدعوى التي أقامتها الفنانة بوسي وسارة نور الشريف ومي نور الشريف، ورثة الفنان الكبير نور الشريف ضد الممثل القانوني لمحل حلويات شهير لاستغلالهم مورثهم في إعلان باستخدام مشهد في مسلسل عائلة الحاج متولي، موظف بصورته مع صوت بديل للترويج لمنتجاتهم "كحك العيد".

وطالبت هيئة دفاع أسرة الفنان الراحل نور الشريف في نهاية شهر مايو 2020 بندب خبير مختص بحقوق الملكية للاطلاع على نسخة من الإعلان محل النزاع، وبيان عما إن كان الممثل القانوني لمحلات حلويات أخذ الموافقة الكتابية لعرض استغلال ذلك المشهد من مسلسل عائلة الحاج متولي.

واستندت الدعوى التي أقامتها أسرة الفنان الراحل نور الشريف، على المادة 155 من الكتاب الثالث من القانون 82 لسنة 2002 والتي تنص على أن يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي أبدي لا يقبل التنازل عنه أو التقادم يخولهم ما يلي:

1- الحق في نسبة الأداء الحي أو المسجل إلى فناني الأداء، على النحو الذي أبدعوه عليه.

2- الحق في منع أي تغيير أو تحريف أو تشويه في أدائهم.