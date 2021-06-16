بينهم مصاب.. الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 20 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم مصاب.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من بلدة بيتا بنابلس، وفى الخليل اعتقلت 8 أشخاص ، كما اعتقلت شابين من طولكرم، وفى رام الله اعتقلت 9 أشخاص مواطنيين بينهم مصاب.

ومن جانبها، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي باتخاذ موقف أكثر حزما وشدة ضد المشروع الاستيطاني الاستعماري التوسعي، الذي يستهدف كامل منطقة جنوب نابلس، وتنفذه سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة بشكل يومي، عبر سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لتعميق وتوسيع المستوطنات القائمة؛ نظرًا لخطورته وخطورة ما سينتج عنها لاحقا.

وأشارت الوزارة - في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الأحد الماضي- إلى أنها طالما حذرت من هذا المخطط الاستيطاني الممنهج، خاصة عندما بدأت اعتداءات المستوطنين الاستفزازية، ضد المواطنين الفلسطينيين في بلدات وقرى منطقة جنوب نابلس، والتي انطلق أغلبها من بؤرة الإرهاب المسماة "يتسهار".

وكانت مؤسسات الأسرى، كشفت اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت 3100 فلسطيني خلال شهر مايو الماضي.

وأوضحت المؤسسات - في تقرير لها أورده التلفزيون الفلسطيني - أن شهر مايو الماضي شهد تصعيدا خطيرا في عمليات القمع والاعتداءات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الشعب الفلسطينيّ، وتحديدًا مع شرارة الأحداث التي بدأت في باب العامود في القدس في 13 أبريل 2021، حيث بدأت قوات الاحتلال بمنع الفلسطينيين من التواجد في منطقة باب العامود، بالتزامن مع ما يحدث في حيّ الشيخ جرّاح من تهجير قسريّ وتطهير عرقيّ للفلسطينيين.

وأوضح التقرير أنه قامت سلطات الاحتلال، خلال شهر مايو باعتقال 3100 فلسطيني من بينهم 42 من النساء و471 طفلًا، من مختلف المناطق ضمن حملات اعتقال عشوائية ومنظمة.