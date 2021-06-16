أسهم أوروبا ترتفع بفعل القفزة في أسعار النفط

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، إذ اقتفت أسهم شركات الطاقة أثر قفزة لأسعار النفط،

بينما يتحول اهتمام المستثمرين إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لاستقاء مؤشرات حيال ما إذا كان البنك المركزي سيبدأ مناقشة تقليص سياسته النقدية فائقة التيسير.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش. وإذا تمسك المؤشر بمكاسبه حتى نهاية الجلسة، فإنه سيسجل أطول سلسلة مكاسب في ثلاث سنوات ونصف السنة.

وزاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الزاخر بشركات السلع الأولية 0.3 بالمئة، إذ اقتدت شركات النفط الكبرى بي.بي وشل بقفزة لخام برنت ليبلغ أعلى مستوياته منذ أبريل 2019.

وأضاف مؤشر أسهم الطاقة الأوروبية 0.6 بالمئة.

ونزلت أسهم ساب 1.2 بالمئة، إذ من المحتمل أن تكون تضررت جراء توقع للأرباح جاء مخيبا للآمال من منافستها الأمريكية للبرمجيات أوراكل.

وفي سياق متصل، ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثامنة على التوالي أمس الثلاثاء، إذ أدى التفاؤل حيال تعاف اقتصادي سريع في المنطقة لصعود أسهم الشركات الصناعية بينما اقتدت أسهم شركات التكنولوجيا بقفزة نظرائها في الولايات المتحدة الليلة الماضية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، وهي أطول موجة مكاسب فيما يزيد عن عامين مع مراهنة المستثمرين أيضا على إبقاء البنوك المركزية صنابير التحفيز مفتوحة.

وتُسلط الأنظار الأسبوع الجاري على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن السياسات الذي يبدأ اليوم ويستمر يومين للتعرف على موقف البنك المركزي إزاء قفزة للتضخم في الآونة

الأخيرة.

وارتفعت أسهم القطاع الصناعي في أوروبا 0.5 بالمئة، في حين زادت أسهم التكنولوجيا 0.7 بالمئة بعدما أغلق المؤشر ناسداك الزاخر بشركات التكنولوجيا على مستوى قياسي أمس.