5150 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الأربعاء، تسجيل 5150 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيوس 673 ألفًا و26 حالة، ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية عن الدكتور نور هشام عبد الله، مدير عام الوزارة، القول إن ولاية سيلانجور ما زالت الأعلى تسجيلا لحالات الاصابة، حيث سجلت 1914 حالة، والعاصمة كوالالمبور 480 حالة.

وكان وزير الدفاع الماليزي، إسماعيل صبري يعقوب، أعلن الجمعة الماضية تمديد قيود الإغلاق على مستوى البلاد لمدة أسبوعين لمواجهة ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا .

وقال يعقوب في بيان له إن العمل سيستمر بالمرحلة الأولى من قيود الإغلاق حتى الـ28 من يونيو الجاري.



إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 175.76 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و954147.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.