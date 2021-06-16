في عيد ميلاده الـ56.. أشهر إفيهات الفنان بيومي فؤاد

يحتفل اليوم الأربعاء 16 يونيو، الفنان بيومي فؤاد بعيد ميلاده الـ 56، فهو مواليد مثل هذا اليوم عام 1965، أحد نجوم الكوميديا في الفترة الحالية، صنع لنفسه مكانه في قلوب جمهوره، وترصد الدستور أشهر افيهاته.

بدايته الفنية



تخرج فى كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، عضو سابق في فرقة أتيليه المسرح، تخرج أيضا من قسم الإخراج في الدفعة الأولى لمركز الإبداع الفني، عمل في بداياته بالإعلانات، أطلق عليه جوكر الدراما المصرية،جسد بعض الأدوار القصيرة في بداية مشواره عام 2009 بأفلام إحكي يا شهرزاد، بدل فاقد، شارك في مسلسل الكبير قوي للنجم أحمد مكي في الخمسة أجزاء ويعتبربمثابة انطلاقته وسبب شهرته.

كوميكس“الكبير أوي”

-ياكبير امك حامل

-يا كبير انا شوفت ف البيت ده عجائب وغرائب يا سبحان الله بصراحه يعنى لدرجه انى بفكر جديا اعمل كتاب واسميه عجائب الخلق والتفسير في بيت الكبير

-في حوار مع احمد مكي وهو يقوم بدور الدكتور ربيع طمني يادكتور علي اشرف ... كيفيه دلوقتي.. لا بسيطة الرصاصه جت في دماغه .. لازم يفضل الاسبوعين تلاته اللي جايين محدش يضربة بالرصاص في دماغه.



- واحد من أشهر وأحلى إفيهات بيومي فؤاد في المسلسل الكوميدي “الكبير أوي” اللي شارك فيه مع الفنان الكبير أحمد مكي في أكتر من موسم.

-إفيهات بيومي فؤاد في فيلم “الكويسين”

-لطيف يابني احنا بعااد أوي” أو “احنا بعاد أوي يا لطيف”

-لطفي .... احنا بعاااد يا لطفي

افيهات بيومي فؤاد في فيلم عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره

انت بـ تتفرج على ماتش “بينج بونج”

ده حشيش .. بس صلاح وعبد الفتاح