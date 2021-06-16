الأربعاء 16 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في عيد ميلاده الـ56.. أشهر إفيهات الفنان بيومي فؤاد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

يحتفل اليوم الأربعاء 16 يونيو، الفنان بيومي فؤاد بعيد ميلاده الـ 56، فهو مواليد مثل هذا اليوم عام 1965، أحد نجوم الكوميديا في الفترة الحالية، صنع لنفسه مكانه في قلوب جمهوره، وترصد الدستور أشهر افيهاته.

 

بدايته الفنية


تخرج فى كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، عضو سابق في فرقة أتيليه المسرح، تخرج أيضا من قسم الإخراج في الدفعة الأولى لمركز الإبداع الفني، عمل في بداياته بالإعلانات، أطلق عليه جوكر الدراما المصرية،جسد بعض الأدوار القصيرة في بداية مشواره عام 2009 بأفلام إحكي يا شهرزاد، بدل فاقد، شارك في مسلسل الكبير قوي للنجم أحمد مكي في الخمسة أجزاء ويعتبربمثابة انطلاقته وسبب شهرته.

 

كوميكس“الكبير أوي”

 

-ياكبير امك حامل

-يا كبير انا شوفت ف البيت ده عجائب وغرائب يا سبحان الله بصراحه يعنى لدرجه انى بفكر جديا اعمل كتاب واسميه عجائب الخلق والتفسير في بيت الكبير

-في حوار مع احمد مكي وهو يقوم بدور الدكتور ربيع  طمني يادكتور علي اشرف ... كيفيه دلوقتي.. لا بسيطة الرصاصه جت في دماغه .. لازم يفضل الاسبوعين تلاته اللي جايين محدش يضربة بالرصاص في دماغه.


- واحد من أشهر وأحلى إفيهات بيومي فؤاد في المسلسل الكوميدي “الكبير أوي” اللي شارك فيه مع الفنان الكبير أحمد مكي في أكتر من موسم.

-إفيهات بيومي فؤاد في فيلم “الكويسين”

-لطيف يابني احنا بعااد أوي” أو “احنا بعاد أوي يا لطيف”

-لطفي .... احنا بعاااد يا لطفي

افيهات بيومي فؤاد في فيلم عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره
انت بـ تتفرج على ماتش “بينج بونج”

ده حشيش .. بس صلاح وعبد الفتاح

بيومي فؤاد اليوم الأربعاء 16يونيو الجوكر بيومي فؤاد ذكري ميلاد بيومي فؤاد

الأكثر قراءة

قطر تطالب إثيوبيا بعدم اتخاذ قرار أحادي بشأن «سد النهضة»

«بتقلد مسلسل هندي».. التحقيقات تكشف مفاجأة في انتحار طفلة بولاق الدكرور

«تضامن شيكابالا».. تفاصيل تمرد نجوم الزمالك على أسامة نبيه

«تربح من الدعوة».. تفاصيل أول بلاغ ضد محمد حسين يعقوب

شوقي: امتحان الثانوية التجريبي تجربة حقيقية لدور يوليو.. وتابلت وبابل شيت معا

وزيرة الصحة تبحث مع «الصحة العالمية» اعتماد لقاح كورونا المصنع فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (4)

د. أحمد لاشين

محمد حسين يعقوب.. سقوط صنم السلفية الأخير

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الجمهورية الجديدة.. وجينات الهويَّة المصرية

إبراهيم داود

سعدى

ماجد حبته

الدكتورة بصمجية.. وليست إرهابية!

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتى ويهدر كرامتى لكن أعمل إيه «باحبه»

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

مئات المستوطنين يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية والمسجد الأقصى

إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة القدس

جيش الاحتلال يشن غارات على مواقع لحماس فى غزة