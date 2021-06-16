الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«حشيش وبودرة لعلاج كورونا».. القبض على «تاجر المخدرات» على «فيسبوك»

تاجر المخدرات
تاجر المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من تحديد هوية عنصر إجرامي قام ببث فيديوعلى موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وبحوزته بندقية آلية وكمية من المخدرات، ويعلن على  المواطنين والشباب تجارته في المخدرات ويطلب الشراء منه وادعى قدرته على العلاج من فيروس كورونا المستجد بالمخدرات.

وأكدت المصادر أن مأموريات أمنية انطلقت لضبطه وجرى نصب عدة كمائن له وسيجرى الإعلان عن تفاصيل عملية الضبط، خلال ساعات، كما سيتم الكشف عن ملابسات تصوير الفيديو المشار إليه وحقيقة الأحراز التي ظهرت بحوزة المتهم.

وبمجرد بث تاجر المخدرات الفيديو، المشار إليه، ثارت حالة من الاندهاش والقلق والسخرية لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين الجهات المسئولة بسرعة القبض عليه.

وتداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد العناصر الإجرامية بحوزته كمية من المخدرات، ويحمل في يده بندقية آلية، ويعرض على المواطنين شراء المخدرات منه.

وظهر المتهم في الفيديو، وهو شاب يحمل بندقية آلية في يده، ويتحدث قائلا: "السلام عليكم وكل سنة وأنتم طيبين.. في كلمتين عايز أقولهم ليكم لو محتاجين مصلحة حشيش، مصلحة أفيون مصلحة، بودرة، أنا تحت أمركم، وأنا بعمل كدا عشان كورونا، وربنا يخرجنا منها على خير"، متابعا: "كل حاجة موجودة وبالكمية اللي تطلبها"، وبجواره لفائف يقول إنها مخدرات ومبالغ مالية.

وأعلن المتهم خلال الفيديو عن طريقته لعلاج كورونا قائلا: "تاخد قرص"، وحدد نوع البرشام المخدر، ووزن وكمية المواد المخدرة "سيجارة حشيش وتمن بانجو"، وقال في نهاية الفيديو المشار إليه "كل حاجة معانا ونبيع المخدرات في البيت وأنا محترم والرزق على الله".

ولم يتبين من الفيديو مكان الشخص، كما أنه لم يلمح إلى المكان الذي يتواجد به، ولكنه أخبر المتابعين برقم هاتفه المحمول خلال الفيديو الذي نشره.

وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية فيسبوك فيروس كورونا المخدرات كورونا كوفيد19

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