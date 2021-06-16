«الصحة» تعلن إطلاق حملتين قوميتين ضد «شلل الأطفال» خلال أسابيع

أعلن الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، عن استعداد الوزارة لإطلاق حملتين قوميتين ضد مرض شلل الأطفال خلال الأسابيع القليلة القادمة، لتطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات ضد شلل الأطفال، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن مصر قامت مطلع عام 2021 بإطلاق حملتين لتطعيم الأطفال دون سن الخامسة بالطعم "الفموي" بعد حصول مصر على 38 مليون جرعة مجانية مقدمة من منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

ومن جانبه، أثنى مدير عام منظمة الصحة العالمية، على كفاءة وحسن إدارة المنظومة الصحية في مصر، مشيدًا بحملتي التطعيم ضد شلل الأطفال في شهري فبراير ومارس الماضيين وبنجاح كل منهما في تحقيق المستهدف بتطعيم نحو 16.7 مليون طفل من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

وأعرب تيدروس أدهانوم، عن ثقته في الإجراءات التي تتخذها مصر للحفاظ على خلوها من مرض شلل الأطفال، على الرغم من التحديات التي تشهدها دول الجوار بسبب عودة ظهور فيروس شلل الأطفال، وخاصة الدول التي تشهد حالة من عدم الاستقرار والنزاعات التي تنعكس على ضعف التغطية التطعيمية للأطفال، مؤكدًا استمرار دعم المنظمة لمصر، بتوفير طعوم شلل الأطفال إلى جانب الدعم بالخبراء المتخصصين في هذا المجال حال الاحتياج لذلك.

وكانت قد كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان عن إرسال الوزارة خطابًا لكافة مديريات الصحة فى المحافظات تخطرها فيه ببدء التجهيز لإطلاق حملة قومية جديدة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال قريبًا.

وأوضحت المصادر لـ"الدستور"، أنه تم التنبيه على مديرى القطاع الوقائى والفرق الوقائية فى المحافظات ببدء التجهيز والإعداد لتنفيذ حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وتم التوجيه بتحديث الخطط على كافة المستويات ومراجعة واستكمال تجهيزات سلسلة التبريد والقوى البشرية وتدريب جميع العاملين بالمستويات المختلفة على أعمال الحملة.

وشددت وزارة الصحة والسكان على الانتهاء من التجهيز وتحديث الخطط واستكمال احتياجات التنفيذ خلال شهر من تاريخه، كما سيتم تكليف فرق من القطاع الوقائى بالوزارة للمرور ومتابعة ما تم تنفيذه.