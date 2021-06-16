الأربعاء 16 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الفلسطيني يطلع نظيره الكويتي على آخر التطورات السياسية

رياض المالكي
رياض المالكي

أطلع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني "رياض المالكي"، وزير الخارجية، وزير الدولة لشُؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، على آخر التطورات السياسية.

وناقش الجانبان على هامش أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المُستوى الوزاري في دورته غير العادية، مجمل المواضيع المُتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، واستعرضا الأوضاع الراهنة على الساحة الفلسطينية، والتطورات في المنطقة.

وحضر اللقاء، سفير دولة فلسطين لدى دولة قطر منير غنام، والسفير فايز أبو الرب، ومدير الأدارة العامة للشؤون العربية، والسفير مهند العكلوك السفير المناوب في جامعة الدول العربية .

يأتي هذا فيما أفادت فضائية "العربية"، اليوم الأربعاء، في خبر عاجل، بأن إسرائيل طلبت من مصر تهدئة الوضع على جبهة قطاع غزة قبل أن يتدهور، دون توضيح المزيد من التفاصيل.

كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، موقعًا في محافظة خان يونس جنوب القطاع، وآخر جنوب مدينة غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية رسمية، بأن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت بصاروخين موقعًا في منطقة معن جنوب المحافظة، ما أدى إلى أضرار مادية بداخله، وقصفت بصاروخ واحد على الأقل موقعا آخر جنوب مدينة غزة، دون وقوع إصابات.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تستأنف فيها طائرات الاحتلال قصفها لقطاع غزة منذ انتهاء العدوان الأخير والذي استمر 11 يومًا وراح ضحيته 259 شهيدًا وما يقارب 2000 جريح.

كما أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمس  الثلاثاء، عن تغيير مسار هبوط الطائرات بمطار بن جوريون الدولي، إثر مخاوف من إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وذكرت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي أنه "على خلفية التوترات الأمنية تم تغيير مسار حركة الطائرات التي هبطت في مطار بن جوريون".

وكانت فصائل فلسطينية في قطاع غزة قد توعدت بالرد في حال الاعتداء على فلسطينيين، على خلفية السماح بمسيرة الأعلام الإسرائيلية بالقدس الشرقية، أمس الثلاثاء.

وقبل ساعات قليلة من موعد وصول المسيرة، أغلقت الشرطة الإسرائيلية بالكامل منطقة باب العامود ومنعت الفلسطينيين من الوجود فيها.

فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني​ بسقوط 17 جريحا خلال مواجهات في محيط البلدة القديمة في القدس المحتلة، حيث تم نقل 3 إصابات لتلقي العلاج في ​المستشفيات،​ كما تم الاعتداء على ​سيارة​ إسعاف بإطلاق النار​ عليها بشكل مباشر في ظل عرقلة حركة المسعفين.

 

وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكى وزير الدولة لش ؤون مجلس الوزراء الكويتي فلسطين غزة

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

نتيجة 3 إعدادى| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 بالرقم القومى

«تضامن شيكابالا».. تفاصيل تمرد نجوم الزمالك على أسامة نبيه

«تربح من الدعوة».. تفاصيل أول بلاغ ضد محمد حسين يعقوب

وزيرة الصحة تبحث مع «الصحة العالمية» اعتماد لقاح كورونا المصنع فى مصر

تايلاند تتوقع أن تصبح «دلتا» من كورونا الأكثر انتشارا في البلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الجمهورية الجديدة.. وجينات الهويَّة المصرية

إبراهيم داود

سعدى

ماجد حبته

الدكتورة بصمجية.. وليست إرهابية!

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتى ويهدر كرامتى لكن أعمل إيه «باحبه»

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

جمال-أسعد

القسيس وثورة يوليو

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. وهل يموت الشرفاء؟

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يشن غارات على مواقع لحماس فى غزة

ارتفاع حصيلة الإصابات في الأراضي الفلسطينية إلي 87 نتيجة اعتدات الاحتلال

اندلاع مواجهات فى البيرة.. الاحتلال يعتقل عضو المجلس الثورى بفتح