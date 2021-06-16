وزير الخارجية الفلسطيني يطلع نظيره الكويتي على آخر التطورات السياسية

أطلع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني "رياض المالكي"، وزير الخارجية، وزير الدولة لشُؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، على آخر التطورات السياسية.

وناقش الجانبان على هامش أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المُستوى الوزاري في دورته غير العادية، مجمل المواضيع المُتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، واستعرضا الأوضاع الراهنة على الساحة الفلسطينية، والتطورات في المنطقة.

وحضر اللقاء، سفير دولة فلسطين لدى دولة قطر منير غنام، والسفير فايز أبو الرب، ومدير الأدارة العامة للشؤون العربية، والسفير مهند العكلوك السفير المناوب في جامعة الدول العربية .

يأتي هذا فيما أفادت فضائية "العربية"، اليوم الأربعاء، في خبر عاجل، بأن إسرائيل طلبت من مصر تهدئة الوضع على جبهة قطاع غزة قبل أن يتدهور، دون توضيح المزيد من التفاصيل.

كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، موقعًا في محافظة خان يونس جنوب القطاع، وآخر جنوب مدينة غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية رسمية، بأن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت بصاروخين موقعًا في منطقة معن جنوب المحافظة، ما أدى إلى أضرار مادية بداخله، وقصفت بصاروخ واحد على الأقل موقعا آخر جنوب مدينة غزة، دون وقوع إصابات.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تستأنف فيها طائرات الاحتلال قصفها لقطاع غزة منذ انتهاء العدوان الأخير والذي استمر 11 يومًا وراح ضحيته 259 شهيدًا وما يقارب 2000 جريح.

كما أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، عن تغيير مسار هبوط الطائرات بمطار بن جوريون الدولي، إثر مخاوف من إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وذكرت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي أنه "على خلفية التوترات الأمنية تم تغيير مسار حركة الطائرات التي هبطت في مطار بن جوريون".

وكانت فصائل فلسطينية في قطاع غزة قد توعدت بالرد في حال الاعتداء على فلسطينيين، على خلفية السماح بمسيرة الأعلام الإسرائيلية بالقدس الشرقية، أمس الثلاثاء.

وقبل ساعات قليلة من موعد وصول المسيرة، أغلقت الشرطة الإسرائيلية بالكامل منطقة باب العامود ومنعت الفلسطينيين من الوجود فيها.

فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني​ بسقوط 17 جريحا خلال مواجهات في محيط البلدة القديمة في القدس المحتلة، حيث تم نقل 3 إصابات لتلقي العلاج في ​المستشفيات،​ كما تم الاعتداء على ​سيارة​ إسعاف بإطلاق النار​ عليها بشكل مباشر في ظل عرقلة حركة المسعفين.