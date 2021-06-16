هنـا.. لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 برقم الجلوس

الخطوات..

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 برقم الجلوس من أكثر الكلمات البحثية حاليا على محرك البحث العالمي جوجل عقب إعلان نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي بعدة محافظات منذ ساعات إلكترونيًا، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الحصول على درجات الفصل الدراسي الثاني وأبرز البيانات المطلوبة للاستعلام الإلكتروني.

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 برقم الجلوس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان عن ظهور نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية عبر موقعها الالكتروني من خلال هذا الرابط ( من هنا) وذلك عقب إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس في الخانات التي خصصها الموقع، لذلك والضغط على زر الإستعلام فيما تواصل جميع مديريات التربية والتعليم إعلان النتائج تباعا، وذلك ضمن خطة الحكومة برقمنة كافة الخدمات للمواطنين للحصول عليها في كافة المجالات دون جهد أو إهدار للوقت والتي تهدف إلى ربط جميع الخدمات بالمؤسسات الحكومية عبر شبكة معلوماتية واحدة خاصة في ظل جائحة كورونا العالمية والتي أجبرت الجميع على التباعد الاجتماعي كما أوصت منظمة الصحة العالمية لتفادي انتشار العدوى بين المواطنين.

كيفية الحصول على درجات طلاب الصف الثالث الإعدادي بأسوان

يمكن حصول حصول طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسوان على درجات الفصل الدراسي الثاني للعام ( 2020 – 2021 ) عبر موقع مديرية التربية والتعليم إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم بأسوان من خلال هذا الرابط ( من هنا)

تحديد الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة المقيد بها الطالب

كتابة بيانات المدرسة المقيد بها الطالب

اختيار الفصل الدراسي المراد الاستعلام عن نتيجته ( الأول ، الثاني)

كتابة رقم جلوس الطالب

الضغط على زر الاستعلام

ظهور نتيجة الطالب الراغب في الاستعلام بالتفصيل

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رابط بوابة التعليم الأساسي للحصول على نتائج الصف الثالث الإعدادي

نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بأسوان

يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 برقم الجلوس عبر موقع المديرية الإلكتروني من خلال هذا الرابط ( من هنا) حيث بلغت نسبة النجاح بها أكثر من 80 %، وذلك عقب اعتمادها من اللواء أشرف عطية محافظة أسوان والمسؤول عن إعلان النتيجة رسميًا بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.