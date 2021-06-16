الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصدر بـ«الطيران»: ننتظر الموافقة على موازنة الوزارة لبدء مشروعات عملاقة

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني

قال مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني، إن مجالس إدارات الشركات التابعة  لم توافق على ميزانية الوزارة حتى الآن، مضيفا أنه سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المستقبلية، لحرص المسئولين على سرية الميزانية المخصصة للوزارة. 

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه بعد الموافقة على الميزانية من جانب مجالس إدارات الشركات التابعة للوزارة، سيتم البدء مباشرة في العديد من المشروعات العملاقة داخل قطاع الطيران المدني، لزيادة الموراد المالية وتعويض الخسائر المالية الفادحة التي تعرض لها القطاع خلال الفترة الماضية نتيجة انتشار وتفشي فيروس كورونا. 

وأشار المصدر إلى أن الحركة الركابية والجوية السياحية مختلفة الجنسيات إلى المطارات ذات المقاصد السياحية قد شهدت خلال الاونة الاخيرة زيادة بلغت حوالي 70% مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ما يعد مؤشرا إيجابيا لقرب الحركة السياحية بشكلها الطبيعي خلال الفترة القليلة المقبل، خاصة عقب حصول المطارات المصرية على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات.

 وأوضح المصدر، أن الوفود الروسية التي تفقدت مطارى الغردقة وشرم الشيخ الدوليين خلال الفترة الماضية، قد أبدا رغبتهم الشديدة في عودة الرحلات الجوية السياحية إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ خلال الفترة المقبلة، عقب اجتياز السلطات المختصة للمطارين للتفتيشات الأمنية الروسية، حيث لم تبدي الوفود الأمنية الروسية أية ملاحظات على وسائل الحماية الأمنية والتأمينية المتبعة بالمطارين.

 وأكد أن هناك تنسيقا كاملا ببين جميع القطاعات والشركات التابة لوزارة الطيران المدني والجهات الأمنية والمختصة بكافة المطارات، خاصة في ظل الظروف الصحية العبة التي تجتاح العالم مؤخرا، مشددا على حرص منظومة الطيران المدني المصري على تلبية كافة توصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين واطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

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