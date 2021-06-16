تايلاند تتوقع أن تصبح «دلتا» من كورونا الأكثر انتشارا في البلاد

يمكن أن تصبح سلالة "دلتا" التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، أكثر سلالات فيروس كورونا انتشارا في تايلاند خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، وفقا لسوباكيت سيريلاك، المدير العام لهيئة العلوم الطبية في تايلاند.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن سوباكيت القول، إنه من إجمالي 5055 عينة تم جمعها خلال الفترة من 7 أبريل إلى 13 يونيو، كان 90% من الحالات مصابة بسلالة ألفا، التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا، لكن سلالة دلتا يمكن أن تشكل 50% من الإصابات الجديدة في غضون ثلاثة أشهر لأنها أكثر قابلية للانتقال والعدوى.

ويمكن أن تعزى حالات الإصابة بسلالة دلتا في تايلاند، والتي تم رصدها في أقاليم أخرى إلى جانب العاصمة، إلى إصابات جماعية في مخيمات لعمال البناء في بانكوك.

وما تزال حالات الإصابة بسلالة بيتا، التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب أفريقيا، مقتصرة على منطقة في إقليم ناراثيوات جنوبي تايلاند.

وسجلتالسلطات الصحية في تايلاند، اليوم الأربعاء، 2331 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 204 آلاف و595 حالة إصابة.

كما سجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 40 حالة وفاة ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 1531 حالة منذ بداية جائحة فيروس كورونا في تايلاند.. حسبما ذكرت صحيفة بانكوك بوست المحلية.

وقال مركز إدارة أزمة كورونا إن إجمالي حالات التعافي ارتفع إلى 167 ألفا و665 حالة.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.