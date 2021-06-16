الأربعاء 16 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رغم أزمة كورونا.. تعافي الطلب على الوقود في الهند

الوقود
الوقود

أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مسؤولين مطلعين في شركات تكرير النفط بالهند، ارتفاع مبيعات البنزين والديزل (السولار) لدى أكبر ثلاث شركات وقود في الهند خلال النصف الأول من يونيو الحالي مقارنة بالفترة نفسها من الشهر الماضي، في ظل تخفيف القيود على الحركة والانتقال في الهند بعد تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. 

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أكبر ثلاث سلاسل لمحطات الوقود في الهند سجلت خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الحالي زيادة في مبيعات الديزل بنسبة 12% شهريا إلى 2.48 مليون طن وزيادة في مبيعات البنزين بنسبة 13% شهريا إلى 905 آلاف طن، في الوقت نفسه تراجعت مبيعات الغاز البترولي السائل  بنسبة 1.3% شهريا إلى 1.1 طن. 

وتراجعت مبيعات وقود الطائرات بنسبة 17.4% إلى 107 آلاف طن.

في الوقت ذاته، فإن مبيعات البنزين والديزل مازالت أقل من مستوياتها في 2019 قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد بنسبة 20% تقريبا بحسب المسؤولين الذين رفضوا الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالحديث للإعلام.

كورونا في الهند

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند اليوم الأربعاء، تسجيل 62224 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. 

وأشارت البيانات إلى أن عدد الإصابات في الهند يبلغ حاليا 29.63 مليون في حين يبلغ مجمل الوفيات 379573 بعد تسجيل 2542 وفاة خلال الليل.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لـ«رويترز»، أن أكثر من 175.76 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و954147.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

السولار البنزين الهند كورونا النفط

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