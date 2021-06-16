نظر استئناف أحمد عز على دفع «مليون جنيه» مصاريف دراسية لـ«ابنيه» اليوم

تباشر محكمة الأسرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، استئناف الفنان أحمد عز على إلزامه بدفع 41 ألف و700 جنية إسترليني قيمة مصروفات دراسية لتوأم زينة الطفلين “عز الدين، زين الدين”.

كان محامى الفنانة زينة، أقام دعوى ضد الفنان أحمد عز، يطالبه بدفع المصاريف الدراسية لأبنائه ،وألزمت محكمة أول درجة أحمد عز بدفع 41 ألف و700 جنية إسترليني، إلا انه لم يسدد وقدم استئناف على الحكم.

وكانت محكمة أسرة مدينة نصر قد حكمت في وقت سابق، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لابنيه "زين الدين وعز الدين" من الفنانة زينة وتراكمت المصروفات حتى وصلت لمبلغ 41ألف و700جنيه استرليني.

واستندت دعوى الفنانة زينة، في تحديد قيمة المصاريف الدراسية للفنان أحمد عز إلى مجمل أعمال المدعي عليه الأخيرة ،وحجم ثروته، وقررت المحكمة دفع قيمة المصاريف بالعملة الأجنبية، بسبب المدارس الملتحق بها طفلاه وهي مدارس دولية لا تقبل إلا بعملات أجنبية وبهدف التيسير على الأبناء وحماية لمستقبلهما استعملت المحكمة الرأفة والتيسير لصالح الطفلين.

ومرت 7 سنوات على عودة الفنانة زينة من كاليفورنيا حاملة طفليها "عزالدين وزين الدين"، وفجرت حينها مفاجأة داخل مطار القاهرة الدولي بوثيقة سفر مؤقتة مستخرجة من القنصلية المصرية بلوس أنجلوس وشهادتي ميلاد أمريكيتين للطفلين تفيد أن والدهما الفنان أحمد عز، لتبدأ من هنا قصة "والله ما ولادي"، التي احتلت منصات التواصل الاجتماعي.

ولجأت زينة إلى محكمة الأسرة بمدينة نصر وتدوولت القضية شهور حتى أثبتت "زينة" نسب طفليها إلى "عز" وحصلت على حكم بخلعها منه بعدما تنازلت عن كافة حقوقها، لتبدأ الفنانة معركتها الجديدة لإلزامه بالإنفاق على طفليه وفقا للقانون.

وبالفعل أنصفت المحكمة الطفلين وحكمت بنفقة شهرية قدرها 30 ألف جنيه مستحقة من أحمد عز، باعتباره والد الطفلين، ثم قضية أخرى لإلزام "عز" بدفع مصاريف الدراسة للطفلين بالمدرسة البريطانية للغات والتي تقدر بمبلغ 29868 جنيه إسترليني وهو ما يعادل 900 ألف جنيه مصري.