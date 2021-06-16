الأربعاء 16 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

الإثنين.. «سايبربانك 2077» تعود إلى «بلاي ستايشن ستور»

سايبربانك 2077
سايبربانك 2077

تعود لعبة الفيديو "سايبربانك 2077" الاثنين المقبل، إلى متجر "بلاي ستايشن ستور" الإلكتروني التابع لشركة "سوني" الذي سُحبَت منه في ديسمبر الفائت بسبب سلسلة من الأخطاء بعد أيام من إطلاقها الذي تَرافق مع حملة ترويجية واسعة.

وأوضح بيان أصدرته شركة "سي دي بروجكت رد" البولندية التي ابتكرت لعبة الحركة هذه أن "النسخة الرقمية من سايبربانك 2077 ستكون متوافرة مجدداً على بلاي ستايشن ستور في 21 يونيو".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أكدت شركة "سوني إنتراكتيف إنترتينمنت" هذا الإعلان، لكنّ هذا القسم المتخصص في صناعة الترفيه من شركة "سوني" اليابانية العملاقة نبّه إلى بعض المحاذير.

وأوضحت "سوني إنتراكتيف إنترتينمنت" في بيان أن "المستخدمين سيستمرون في مواجهة مشكلات في أداء" هذه اللعبة على وحدة التحكم "بلاي ستايشن 4"، مشيرة إلى أن "سي دي بروجكت رد" تواصل "تحسين استقرار (اللعبة) عبر كل المنصات".

ونصحت "سوني إنتراكتيف إنترتينمنت" بممارسة هذه اللعبة على جهاز "بلاي ستايشن 4 برو" أو "بلاي ستايشن 5" "توخياً للحصول على أفضل تجربة".

وكانت "سوني" قررت سحب "سايبربانك 2077" من عروضها على "بلاي ستايشن ستور" بعد أقل من عشرة أيام على طرحها في ديسمبر الفائت، ريثما تجري "سي دي بروجكت رد" التصليحات اللازمة عليها.

واضطرت "سي دي بروجكت رد" إلى إضافة تنبيهات صحية إلى اللعبة بعدما شكت صحافية متخصصة أنها عانت نوبة صرع بسببها.

وفي سياق متصل، ضغوطات نفسية وعصبية تصيب الكثير من الشباب والفتيات منذ مرحلة الصغر حتى النضج، فيهربون منها بالإنشغال في الأشياء المسلية والترفيهية، وتتمثل في ألعاب الفيديو التي يقضون فيها ساعات متواصلة منغمسين بها دون الشعور بأي التزامات أخرى سواء كانت دراسية أو وظيفية أو اجتماعية، وهذا ما جعل منظمة الصحة العالمية تصنف ألعاب الفيديو كـ"إدمان" ومرض مزمن يجب تشخيصه جيدًا لتوفير حلول علاجية تساعد على التخلص منه.

سايبربانك 2077 سوني تكنولوجيا بلاي ستايشن ستور بلاي ستايشن

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