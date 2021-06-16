الأربعاء 16 يونيو 2021
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إنفوجراف

في 6 أرقام.. معدلات إنجاز المشروع القومي لتأهيل الترع (إنفوجراف)

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تنفذ الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، العمل على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير خمسة مليارات  متر مكعب من المياه التى يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.

يأتى ذلك فى إطار رؤية مستقبلية لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات. 

يستهدف المشروع القومى لتأهيل الترع تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه فى المرحلة الاولى بقيمة إجمالية قدرها 18 مليار جنيه لتأهيل وتبطين 8226 كيلومتر إجمالى أطوال الترع بالمشروع، فيما تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 1877 كيلو متر من الترع المتعبة بالمحافظات، بينما تم طرح  5363  كيلو متر جديدة من الترع للتأهيل، بالإضافة إلى  1103 كيلو متر تم تدبير إعتمادات مالية لتأهيلها، ومن المنتظر  إنهاء التنفيذ فى منتصف عام 2022.

من جهته، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، مع إعطاء أولويه لقرى مبادرة "حياة كريمة" والتي تستهدف القرى الأقل دخلاً، من خلال تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، والمساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأشار الوزير، إلى أن هناك توجيهات رئاسية بالعمل على الإسراع للانتهاء من المشروع ، بالإضافة إلى التوسع في استخدام وتطبيق طرق الري الحديث لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وعدم إهدارها بما يسهم في زيادة معدلات إنتاجية المحاصيل الزراعية وتحسين نوعيتها.

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع
الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور محمد عبدالعاطي مبادرة حياة كريمة الموارد الأراضي الزراعية ترشيد استهلاك المياه المشروع القومي

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