الأربعاء 16 يونيو 2021
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منوعات

إصابات إثر احتجاج «المظلة» قبل مباراة فرنسا ضد ألمانيا

محتج قفز بمظلة إلى
محتج قفز بمظلة إلى استاد أليانز أرينا

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إن العديد من الأشخاص يتلقون العلاج في المستشفى من إصابات تسبب فيها محتج قفز بمظلة إلى استاد أليانز أرينا قبل بدء المباراة التي فازت بها فرنسا 1-صفر على ألمانيا في بطولة أوروبا.
 

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، قفز المحتج بالمظلة التي كتب عليها (جرينبيس) أو جماعة السلام الأخضر المدافعة عن البيئة إلى الاستاد مما أدى إلى تأخير انطلاق المباراة لفترة وجيزة.
 

ودخل المظلي الاستاد بزاوية شديدة الانحدار وبدا وكأنه تعثر في حبل سميك عند دخوله الملعب بينما كان يكافح من أجل استعادة السيطرة قبل أن يهبط بقوة على جانب الملعب حيث كان اللاعبون ينتظرون لبدء المباراة.
 

وقال اليويفا في بيان "هذا العمل المتهور - الذي كان يمكن أن يكون له عواقب وخيمة للغاية على عدد كبير من الأشخاص الذين حضروا المباراة - تسبب في إصابة العديد من الأشخاص الذين حضروا المباراة وهم الآن في المستشفى وستتخذ السلطات القانونية الإجراءات اللازمة.
 

 و تابع "يلتزم اليويفا وشركاؤه التزاما تاما باستدامة بطولة أوروبا 2020 وتم تنفيذ العديد من المبادرات لتعويض انبعاثات الكربون".
 

وأضاف "لحسن الحظ لم تتأثر المباراة بمثل هذا العمل المتهور والخطير، لكن العديد من الأشخاص أصيبوا رغم ذلك".
 

وقال ديدييه ديشان مدرب فرنسا، الذي شوهد وهو يبتعد عن طريق قطعة كبيرة من أحد المعدات بالقرب من مقاعد البدلاء، إنه عانى من "كدمة بسيطة".

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن. 

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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