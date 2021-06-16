رئيس جنوب أفريقيا يعلن عن لوائح أكثر صرامة لمكافحة كورونا

أعلن الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا في خطاب متلفز اخضاع بلاده للمستوى الثالث من الإغلاق بسبب الزيادة السريعة في حالات الإصابة بكوفيد-19.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية، أوضح رامافوزا أن جنوب أفريقيا تمر بموجة ثالثة من الإصابات ويتعين العمل على احتوائها.

وسجلت جنوب أفريقيا 8436 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية. وقال رامافوزا إن الوضع يتطلب لوائح أكثر صرامة لأن "متوسط عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب كوفيد-19 كل يوم زاد بنسبة 48 بالمئة من 535 قبل أسبوعين إلى 791 في الأيام السبعة الماضية".

وأشار إلى أن "الزيادة الهائلة في الإصابات الجديدة تفرض علينا مرة أخرى تشديد القيود على حركة الأشخاص والتجمعات".

وبموجب المستوى الثالث المعدل الذي دخل حيز التنفيذ ليلة الثلاثاء، سيتم إغلاق المطاعم ومراكز اللياقة البدنية وغيرها من الساعة الـ9 مساء، مع فرض حظر التجول من الساعة الـ10 مساء حتى الـ4 صباحا، وستقتصر التجمعات الداخلية على 50 شخصا والخارجية على 100 شخص.

ونظرا لدور الكحول الكبير في قيادة الموجة الثانية، قال رامافوزا إن منافذ البيع بالتجزئة ستبيع الكحول للاستهلاك خارج مواقعها بين الساعة الـ 10 صباحا والساعة الـ6 مساء من الاثنين إلى الخميس. ولن يُسمح للمواطنين بتناول الكحول في الأماكن العامة مثل الشواطئ والمتنزهات.

وقال الرئيس إن مقاطعة غوتنغ هي الأكثر تضررا من الموجة الثالثة، مشيرا إلى أن المستشفيات الخاصة امتلأت تقريبا أيضا بمرضى كوفيد-19 في المقاطعة.

وفقا للمعهد الوطني للأمراض المعدية، تم تسجيل 1761066 إصابة مؤكدة في جميع أنحاء جنوب إفريقيا. وسُجلت 157 حالة وفاة داخل المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 58041.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.