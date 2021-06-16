طليقة جيف بيزوس تعلن التبرع بـ2.7 مليار دولار لمنظمات مختلفة

أعلنت ماكنزي سكوت، مطلقة جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون"، عن قرارها التبرع بنحو 2.74 مليار دولار لـ 286 منظمة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أكدت سكوت في مدونتها الشخصية أنها قررت مع زوجها الجديد دان جيويت وفريق من الباحثين والمستشارين، منح التبرعات لـ286 منظمة غير ربحية تعليمية، ومنظمات لمكافحة التمييز الديني والعرقي، ومؤسسات ثقافية.

يذكر أن سكوت احتلت المركز الخامس عشر على قائمة أغنى 400 شخص في الولايات المتحدة عام 2019 بعد طلاقها من بيزوس وحصولها على ربع حصته في "أمازون".

وظهرت العام الماضي مساهمة مفاجئة في عالم الأعمال الخيرية، هي الزوجة السابقة لمدير أمازون جيف بيزوس، ماكينزي سكوت التي قدّمت العديد من التبرعات لبنوك الطعام ومساعدات لمؤسسات تدعم المهاجرين وأخرى للجامعات.

ومنحت سكوت تبرعات بقيمة 6 مليارات دولار في 2020، لكن هذه التبرعات غير مرتبطة بقيود، على عكس ما يقوم به عادةً المتبرعين لقضايا خيرية في الولايات المتحدة.

وخضّ أسلوب ماكينزي سكوت هذا عالم الأعمال الخيرية، ليس فقط بسبب المبلغ الهائل الذي تبرعت به، لكن أيضًا لأنها تدع قرار التصرف بالأموال بيد المنظمات المعنية، وهي بذلك تحرر خطوات تلك المنظمات من التدابير الإدارية.

ترى لورا ماكدونالد رئيسة مؤسسة "غيفينغ يو إي إي" غير الربحية التي تجري أبحاثًا عن التبرعات الخيرية، أن الطريقة التي اعتمدتها الزوجة السابقة لثاني أغنى رجل في العالم منبثقة من حركة "العمل الخيري القائم على الثقة".



وتضيف هذه الخبيرة "قد يشجع ذلك متبرعين آخرين.. على المخاطرة أكثر".



في ديسمبر، قدمت سكوت تبرعات لـ384 مؤسسة، من معهد جامعي تقني في محمية بلاكفيت للسكان الأصليين في مونتانا (شمال غرب) إلى بنك للطعام في أركنسو (وسط)، مرورًا بمؤسسة "إيميغرانت فاميليز فاند" لمساعدة المهاجرين.

