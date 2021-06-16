الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حماس: القصف الإسرائيلى على غزة محاولة فاشلة لوقف تضامننا مع القدس

القدس
القدس

اعتبر الناطق الإعلامي باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، اليوم الأربعاء، القصف الإسرائيلي على قطاع غزة "محاولة فاشلة لوقف تضامن شعبنا ومقاومته مع المدينة المقدسة.
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، كما قال قاسم إن ذلك القصف يأتي "للتغطية على حالة الإرباك غير المسبوقة للمؤسسة الصهيونية في تنظيم ما يسمي بمسيرة الأعلام".
 

وأضاف: "سيظل شعبنا ومقاومته الباسلة يدافعون عن حقوقنا و مقدساتنا حتى طرد المحتل من كامل أرضنا".
 

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم أن الغارات التي نفذها في غزة جاءت ردًا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية.
 

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "أغارت مقاتلات حربية قبل قليل على مجمعات عسكرية تابعة لحماس والتي استخدمت كمعسكرات و مواقع لالتقاء نشطاء إرهابيين في لواء خان يونس و لواء غزة. لقد جرت نشاطات إرهابية داخل المجمعات".
 

وأضاف: "جاءت الغارات ردًا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".
 

وقال أدرعي: "حماس تتحمل مسؤولية ما يجري داخل قطاع غزة وتداعيات أفعالها. جيش الدفاع مستعد لكافة السيناريوهات بما فيها تجدد القتال في مواجهة استمرار الأعمال الإرهابية المنطلقة من غزة".
 

وكانت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) قد أفادت بأن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت بصاروخين موقعاً في منطقة معن جنوب المحافظة، ما أدى إلى أضرار مادية بداخله، و قصفت بصاروخ واحد على الأقل موقعا آخر جنوب مدينة غزة، دون وقوع إصابات .
 

وهذه هي المرة الأولى التي تستأنف فيها الطائرات الإسرائلية قصفها لقطاع غزة منذ انتهاء عمليتها الأخيرة التي استمرت 11 يوماً و أسفرت عن مقتل 259 شخصاً ونحو ألفي مصاب.

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