الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العاهل المغربى يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى الجديد

العاهل المغربي
العاهل المغربي

هنأ العاهل المغربي، الملك محمد السادس، رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت، بمناسبة توليه هذا المنصب، مؤكدا حرص المملكة على مواصلة "الخدمة لسلام عادل" في الشرق الأوسط.

وأفاد الديوان الملكي المغربي بأن الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة لبينيت قال فيها: "يطيب لي، بمناسبة انتخابكم رئيس وزراء دولة إسرائيل، أن أعرب لمعاليكم عن أحر تهاني وأخلص متمنياتي بكامل التوفيق في مهامكم السامية".

وأضاف العاهل المغربي: "وأغتنم هذه المناسبة لأؤكد لكم حرص المملكة المغربية على مواصلة دورها الفاعل ومساعيها الخيرة الهادفة لخدمة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يضمن لكافة شعوب المنطقة العيش جنبا إلى جنب، في أمن واستقرار ووئام".

وكان المغرب قد أعاد العلاقات مع إسرائيل في 10 ديسمبر الماضي بوساطة أمريكية، وبالتزامن مع ذلك اعترفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بسيادة المغرب على منطقة الصحراء المتنازع عليها بين المغرب و"جبهة البوليساريو" منذ العام 1976.

وطبعت ثلاث دول عربية أخرى، هي الإمارات والبحرين والسودان، العلاقات مع إسرائيل في 2020 أيضا.

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