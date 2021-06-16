الأربعاء 16 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا تثير القلق

كورونا
كورونا

 صنفت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أمس الثلاثاء، السلالة الهندية "دلتا" من كورونا بأنها "مثيرة للقلق".

أوضح المتحدث باسم البيت الأبيض كيفين مونوز في تغريدة عبر تويتر اليوم الاربعاء: أن متغير "دلتا" يثير للقلق، مشيرا إلى أن المخاطر كبيرة بالنسبة لمن لم يتم تلقيحهم، إلا أن اللقاحات فعاله ضده.

ووفقا للباحث البريطاني نيل فيرجسون، فإن دلتا لديه قابلية أكثر على الانتشار من متغير "ألفا" بنسبة 60%.

وكشف باحثون أن الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف هي الآن الأعراض الأكثر شيوعاً المرتبطة بعدوى السلالة الجديدة، وتكون أشبه بـ"نزلة برد شديدة" بالنسبة للشباب، وذلك بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

يأتي هذا فيما أظهرت دراسة أسكتلندية  أن سلالة دلتا من فيروس كورونا تزيد مخاطر دخول المرضى المستشفيات إلى مثليها بالمقارنة مع السلالة السابقة السائدة في بريطانيا لكن جرعتين من اللقاح تشكلان حماية قوية ضدها.
 

وقالت الدراسة إن دلائل مبكرة أظهرت أن حماية اللقاحات من الإصابة بالسلالة دلتا، التي اكتشفت لأول مرة في الهند، قد تكون أقل من فاعليتها ضد السلالة ألفا التي ظهرت لأول مرة في كنت بجنوب شرق إنجلترا.


وشملت الدراسة التي نشرت في رسالة بحثية لدورية لانسيت الطبية 19543 حالة إصابة، و377 حالة تلقت العلاج في مستشفى من بين سكان أسكتلندا البالغ عددهم 5.4 مليون نسمة، و7723 حالة إصابة، و1234 حالة تلقت العلاج في مستشفى كلها من حالات إصابة بالسلالة دلتا.
 

وقال كريس روبرتسون أستاذ الصحة العامة وعلوم الأوبئة في جامعة ستراثكلايد، إن سلالة دلتا، بعد التعديل على أساس السن والأمراض المصاحبة، زادت معدل دخول المستشفيات إلى مثليه تقريبًا لكن اللقاحات ما زالت قادرة على تقليل المخاطر.
 

وقال للصحفيين: "إذا كنت مصابًا فإن جرعتين من اللقاح أو جرعة واحدة لمدة 28 يومًا تخفض احتمالات دخولك المستشفى بنحو 70 بالمائة".
 

وبعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية ثبت أن لقاح فايزر بيونتيك يوفر حماية بنسبة 79 بالمائة من الإصابة بالسلالة دلتا بالمقارنة مع حماية بنسبة 92 بالمائة من الإصابة بالسلالة ألفا.
 

وبالنسبة للقاح أوكسفورد- أسترا زينيكا تكون الحماية نحو 60 بالمائة من السلالة دلتا و73 بالمائة من السلالة ألفا.
 

 

كورونا البيت الأبيض السلالة دلتا دلتا كورونا الهند

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

نتيجة 3 إعدادى| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 بالرقم القومى

«تربح من الدعوة».. تفاصيل أول بلاغ ضد محمد حسين يعقوب

«تضامن شيكابالا».. تفاصيل تمرد نجوم الزمالك على أسامة نبيه

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 16-6-2021

اعترافات المتهم بالتحرش بطفل فى قطار الصعيد: «إديته بقشيش»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الجمهورية الجديدة.. وجينات الهويَّة المصرية

إبراهيم داود

سعدى

ماجد حبته

الدكتورة بصمجية.. وليست إرهابية!

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتى ويهدر كرامتى لكن أعمل إيه «باحبه»

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

جمال-أسعد

القسيس وثورة يوليو

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. وهل يموت الشرفاء؟

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يشن غارات على مواقع لحماس فى غزة

ارتفاع حصيلة الإصابات في الأراضي الفلسطينية إلي 87 نتيجة اعتدات الاحتلال

اندلاع مواجهات فى البيرة.. الاحتلال يعتقل عضو المجلس الثورى بفتح