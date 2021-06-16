البيت الأبيض: سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا تثير القلق

صنفت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أمس الثلاثاء، السلالة الهندية "دلتا" من كورونا بأنها "مثيرة للقلق".

أوضح المتحدث باسم البيت الأبيض كيفين مونوز في تغريدة عبر تويتر اليوم الاربعاء: أن متغير "دلتا" يثير للقلق، مشيرا إلى أن المخاطر كبيرة بالنسبة لمن لم يتم تلقيحهم، إلا أن اللقاحات فعاله ضده.

ووفقا للباحث البريطاني نيل فيرجسون، فإن دلتا لديه قابلية أكثر على الانتشار من متغير "ألفا" بنسبة 60%.

وكشف باحثون أن الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف هي الآن الأعراض الأكثر شيوعاً المرتبطة بعدوى السلالة الجديدة، وتكون أشبه بـ"نزلة برد شديدة" بالنسبة للشباب، وذلك بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

يأتي هذا فيما أظهرت دراسة أسكتلندية أن سلالة دلتا من فيروس كورونا تزيد مخاطر دخول المرضى المستشفيات إلى مثليها بالمقارنة مع السلالة السابقة السائدة في بريطانيا لكن جرعتين من اللقاح تشكلان حماية قوية ضدها.



وقالت الدراسة إن دلائل مبكرة أظهرت أن حماية اللقاحات من الإصابة بالسلالة دلتا، التي اكتشفت لأول مرة في الهند، قد تكون أقل من فاعليتها ضد السلالة ألفا التي ظهرت لأول مرة في كنت بجنوب شرق إنجلترا.



وشملت الدراسة التي نشرت في رسالة بحثية لدورية لانسيت الطبية 19543 حالة إصابة، و377 حالة تلقت العلاج في مستشفى من بين سكان أسكتلندا البالغ عددهم 5.4 مليون نسمة، و7723 حالة إصابة، و1234 حالة تلقت العلاج في مستشفى كلها من حالات إصابة بالسلالة دلتا.



وقال كريس روبرتسون أستاذ الصحة العامة وعلوم الأوبئة في جامعة ستراثكلايد، إن سلالة دلتا، بعد التعديل على أساس السن والأمراض المصاحبة، زادت معدل دخول المستشفيات إلى مثليه تقريبًا لكن اللقاحات ما زالت قادرة على تقليل المخاطر.



وقال للصحفيين: "إذا كنت مصابًا فإن جرعتين من اللقاح أو جرعة واحدة لمدة 28 يومًا تخفض احتمالات دخولك المستشفى بنحو 70 بالمائة".



وبعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية ثبت أن لقاح فايزر بيونتيك يوفر حماية بنسبة 79 بالمائة من الإصابة بالسلالة دلتا بالمقارنة مع حماية بنسبة 92 بالمائة من الإصابة بالسلالة ألفا.



وبالنسبة للقاح أوكسفورد- أسترا زينيكا تكون الحماية نحو 60 بالمائة من السلالة دلتا و73 بالمائة من السلالة ألفا.

