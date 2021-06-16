الصحف تبرز رسالة السيسى لأمير قطر.. والتضامن العربى مع مصر والسودان

حازت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني إلى زيارة مصر "في أقرب فرصة"، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء، التي أبرزت أيضا فحوى الرسالة التي بعث بها الرئيس السيسي لأمير قطر، ونقلها وزير الخارجية سامح شكري، بشأن العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وتناقلت الصحف تحذيرات الرئيس السيسي - في كلمته أمام الأمم المتحدة في الحوار رفيع المستوى بشأن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، والتي ألقاها نيابة عنه وزير الزراعة واستصلاح الأراضـي السيد القصير - من وقوف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلا أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود؛ بما يشكل تهديدا لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف، والتأثير على برامج التنمية وإنتاج الغذاء.

كما جاء إعلان وزراء الخارجية العرب دعمهم للحقوق المائية لمصر والسودان خلال اجتماعهم أمس في العاصمة القطرية الدوحة، في صدر اهتمامات الصحف، مبرزة كلمة الوزير شكري التي أطلع خلالها نظراءه العرب على جهود مصر وإرادتها الصادقة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم؛ يراعي مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، حيث أكد أن إصرار إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق يخالف قواعد القانون الدولي.

عسكريا، أبرزت الصحف لقاء الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مع الفريق أول کینیت ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وعلى الصعيد العربي أيضا، تابعت الصحف اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب أمس أعمال دورته الـ 13 حضوريا برئاسة العراق، وبمشاركة وزراء الإعلام ورؤساء الوفود الإعلامية للدول الأعضاء بالمكتب، لمناقشة مشروع جدول أعمال الدورة 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقدها اليوم، وترأس وفد مصر في اجتماع المكتب التنفيذي حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

اقتصاديا، اهتمت الصحف بلقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير التجارة والصناعة السعودي ماجد القصبي حيث أكد مدبولي استمرار الحكومة المصرية في توفير المناخ الجيد للاستثمار.

كما أوردت الصحف نبأ إطلاق بعثات تجارية مصرية إلى دول وسط وغرب أفريقيا بهدف استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بهذه الأسواق الواعدة وتوطيد أواصر التعاون مع مجتمعات الأعمال الأفريقية.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية، لنقل وقائع لقاء وزير الخارجية مع أمير دولة قطر، حيث يزور شكري الدوحة لحضور اجتماعات جامعة الدول العربية.

وأوردت الصحف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا، أمس، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إلى زيارة مصر في أقرب فرصة، كما بعث إليه برسالة نقلها شكري، أعرب خلالها عن أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن خلال استقبال أمير قطر، وزير الخارجية سامح شكري، الذي يزور الدوحة حاليًا، للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، المنعقد بالدوحة.

ونقلت الصحف عن المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ القول إن وزير الخارجية استهل اللقاء بنقل تحيات الرئيس السيسي إلى أمير قطر، وقام بتسليمه الرسالة الموجهة من رئيس الجمهورية، التي تضمنت الإعراب عن أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، والتطلع لاستمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، اتساقًا مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم ملموس ورغبة فى تسوية جميع المسائل العالقة، فى إطار ما نص عليه (بيان العُلا)، الذي تم التوصل إليه في شهر يناير الماضي.

وعلى الصعيد العسكري، أفادت صحيفة (الجمهورية) بأن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى أمس مع الفريق أول کینیت ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء تناول عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

ونقلت عن القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تربط بين القوات المسلحة في كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وحرس القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون المشترك في المجال العسكري، فيما أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية حرس بلاده على دعم علاقات الشراكة الإستراتيجية والتنسيق المستمر بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية.

وفي لقاء عسكري آخر، أبرزت الصحيفة المباحثات التي أجراها الفريق محمد فريد رئيس أركان حـرب القوات المسلحة مع الفريق أول كينيث ماكينزي، واليت تضمنت عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين.

وفي الشأن الإعلامي، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن مجلس وزراء الإعلام العرب سيعقد اليوم اجتماع دورته الـ 51 برئاسة السودان حضوريا لأول مرة منذ جائحة كورونا، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأضافت أن وفد مصر يترأسه الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويضم في عضويته: المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

ولفتت الصحيفة إلى أن اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب أمس أعمال دورته الـ 13 حضوريا برئاسة العراق، وبمشاركة وزراء الإعلام ورؤساء الوفود الإعلامية للدول الأعضاء بالمكتب، لمناقشة مشروع جدول أعمال الدورة 51 لمجلس وزراء الإعـلام العرب، المقرر عقدها اليوم، وترأس وفد مصر في اجتماع المكتب التنفيذي حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ويضم المكتب التنفيذي في عضويته، العراق (رئيسا) ومصر (نائبا) وعضوية كل من: السعودية وتونس والجزائر وفلسطين وقطر وسلطنة عمان، بالإضافة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية (قطاع الإعلام والاتصال).

