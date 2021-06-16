«الأهرام»: صفحة جديدة فى علاقات مصر وقطر

أكدت صحيفة "الأهرام" أن العلاقات المصرية القطرية تشهد "طيا" للماضي؛ إيذانا بصفحة جديدة، قوامها التفاهم المشترك، والحوار لحل مختلف القضايا، فضلا عن التنسيق والتشاور، فيما يتصل بشتى القضايا الإقليمية والدولية؛ وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وهو الأمر الذي اعتبرته الصحيفة وضعا طبيعيا ومعتادا، حيث يسري على العلاقات التي تربط بين مصر وجميع أشقائها العرب.



واستهلت الصحيفة افتتاحيتها - المعنونة بـ "مصر وقطر.. بداية جديدة" - بعبارة "إذن، فهي بداية جديدة للعلاقات بين مصر وقطر"، مدللة بالتطورات التي تشهدها العلاقات منذ قمة (العلا) في يناير الماضي، وحتى يومنا هذا.



وأشارت الصحيفة - في الافتتاحية التي نشرت، في عددها الصادر اليوم الأربعاء - إلى اللقاء الذي عقد في الدوحة بين وزير الخارجية سامح شكري والشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر، بمناسبة الزيارة التي يقوم بها شكري حاليا للدوحة للمشاركة في اجتماعات وزراء الخارجية العرب.



وذكرت الصحيفة أن اللقاء شهد قيام شكري بتسليم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أمير قطر، هدفها التأكيد على أهمية مواصلة دفع العلاقات بين البلدين، وتسوية المسائل العالقة، في إطار ما نص عليه بيان (العلا)، كما شهد توجيه الدعوة لأمير قطر لزيارة القاهرة "في أقرب فرصة".



واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول "باختصار، توجد إرادة سياسية قوية من البلدين لطي صفحة الماضي، وبدء مرحلة جديدة قوامها استكشاف آفاق التعاون، والتشاور وتوحيد المواقف والرؤى تجاه قضايا عديدة".

وفي سياق رئاسي، نشرت صحيفة (الأهرام) كلمة الرئيس السيسي، أمام الأمم المتحدة في الحوار رفيع المستوى بشأن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، والتي ألقاها نيابة عنه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير.

ونقلت الصحيفة تحذيرات الرئيس السيسي من وقوف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلا أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود؛ بما يشكل تهديدا لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضى والتأقلم للجفاف، والتأثير على برامج التنمية وإنتاج الغذاء.

وأضافت أن الرئيس السيسي قال إن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف تشكل تحديا عالميا، حيث يتسبب وجود هذه الظواهر فى مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية، جميعها مرتبط بالتصحر، ويضر بالأمن الغذائى وفقدان التنوع البيولوجى وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية والاشتراك فى تشكيل تحديات خطيرة مرتبطة بالتنمية المستدامة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي أكد - كذلك - أن مصر حققت تقدما كبيرا في مجال مكافحة التصحر والجفاف، خاصة وأنها تمتلك مركز بحوث الصحراء والمنوط بمكافحة التصحر والتقليل من تدهور الأراضى وتخفيف الآثار السلبية للجفاف على المستوى الوطني، وتقديم الدعم الفني لبعض الدول العربية والإفريقية على المستوى الإقليمي، في إطار الاستراتيجية العالمية للتنمية المستدامة 2030.