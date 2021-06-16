«آراب نيوز» تشيد بالجهود المصرية لزيادة الصادرات الزراعية

أشادت صحيفة "آراب نيوز" بالجهود المصرية من أجل ز زيادة الصادرات الزراعية إلى 2.2 مليار دولار بحلول سبتمبر، حيث نقلت تصريحات عبد الحميد الدمرداش ، رئيس مجلس الصادرات الزراعية في البلاد، بأن مصر تهدف إلى زيادة صادراتها الزراعية إلى 2.2 مليار دولار بحلول سبتمبر، نهاية موسم التصدير الحالي، بينما تراجعت صادرات البلاد من المحاصيل الزراعية بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي خلال موسم التصدير 2019-2020 إلى 2.16 مليار دولار.

وقال "الدمرداش"، إن القطاع يصدر إلى نحو 140 دولة، بينها 30 دولة جديدة خلال العامين الماضيين، مضيفًا أن جائحة كورونا جعلت من الصعب على الشركات المصرية القيام بزيارات تجارية للخارج أو تنظيم رحلات عمل إلى مصر من شأنها زيادة حجم الصادرات، ولكن على الرغم من هذه المشاكل تمكن القطاع من تحقيق نمو بنسبة 1 إلى 2 في المائة مقارنة بنتائج ما قبل الجائحة، مشيرًا إلى أن السلطات ستبدأ في تسجيل جميع مزارع التصدير ومحطات التعبئة والتغليف وفقًا لقرار وزير الزراعة.

وأشار الخبير الزراعي إلى أن مصر استعرضت المتطلبات السعودية الجديدة بعد أن زار وفد من المملكة مصر للاطلاع على الإجراءات الجديدة، موضحًا أن المملكة تعد من أكبر أسواق التصدير في مصر، وقدرت قيمة الصادرات الزراعية والغذائية بنحو 540 مليون دولار.

وفي سياق متصل، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، استعراض موقف الصادرات الزراعية المصرية، مؤكدًا أن إجمالي حجم الصادرات العام الماضي أكثر من 5.2 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار (بما يعادل 33 مليار جنيه)، يتم تصدير أكثر من 350 سلعة لأكثر من لـ150 دولة أهمها دول الاتحاد الأوروبي، روسيا، اليابان، جنوب شرق آسيا، الدول العربية، كما تم فتح 11 سوقًا إضافية في 2020، تمثل الصادرات الزراعية نسبة 17% من إجمالي الصادرات السلعية.