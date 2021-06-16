أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 16-6-2021

يشهد سوق الذهب انخفاضًا طفيفًا بالأسعار، صباح يوم الأربعاء الموافق 16 يونيو 2021، وقد تختلف قيمة الدمغة على جرام من محل لآخر، وأيضًا هناك اختلاف بقيمة المصنعة بجرام الذهب قد تصل ما بين 80 إلى 180 جنيهًا للجرام، مقارنة بقيمة المصنعية بالذهب المستورد خلال التعاملات.

ويعد الذهب الملاذ الآمن الأول يليه سوق العقارات، كما يزيد الإقبال على الذهب خلال فترة الأعياد ومنها عيد الأضحى المقبل، وأيضًا فصل الصيف نظرا لزيادة الخطوبة والزواج.

تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء 16-6-2021 بدون المصنعية

اليوم عيار24 عيار21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 16-6-21 سجل 912 جنبهاً سجل 789 جنيهاً سجل 684 جنبهاً سجل 530 جنيهاً سجل بـ452 جنيهاً 15-6-21 سجل 927 جنيهاً سجل 811 جنيهاً سجل 685 جنيهاً سجل 532 جنيهاً سجل 456 حنيهاً 14-6-21 بلغ بـ940 جنيهاً بلغ 822 جنيهاً بلغ 705 جنيهات بلغ بـ548 جنيهاً بلغ 470 جنيهاً 13-6-21 سجل نحو945جنيهاً سجل 826 جنيهاً سجل 708 جنيهات سجل 551 جنيهاً سجل 472 جنيهاً 12-6-21 سجل نحو 944 جنيهاً سجل 826 جنيهاً سجل 708 جنيهات سجل بـ551 جنيهاً سجل بـ472 جنيهاً 11-6-21 سجل نحو 944 جنيهاً بلغ 826 جنيهاً بلغ 708 جنيهات بلغ بـ551جنيها بلغ بـ472 جنيها 10-6-21 سجل نحو 957 جنيهاً بقيمة 837جنيها بلغ بنحو 717 جنيها سجل نحو 558 جنيها بلغ بـ472 جنيها 9-6-21 بلغ نحو 952 جنيها بلغ 833 جنيها سجل قيمة 714 جنيها بلغ 555 جنيها سجل 476 جنيها 8-6-21 سجل بقيمة 952 جنيها بلغ 833 جنيها بلغ 714 جنيها بلغ 555 جنيها بلغ 476 جنيها

مدينة الذهب

وتعد مدينة الذهب التى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بإنشائها أكبر مدينة لعالم المصوغات المصرية على مستوى العالم، حيث تضم نحو 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب، و150 ورشة أخرى تعليمية، ومدرسة تعليمية كبيرة

كما ستتضمن المدينة الجديدة معرضا دائما طوال العام متخصصًا في صناعة الذهب، مع توفير أماكن عرض مناسبة لتجار الذهب بمصر.