الأربعاء 16 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 16-6-2021

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يشهد سوق الذهب انخفاضًا طفيفًا بالأسعار، صباح يوم الأربعاء الموافق 16 يونيو 2021، وقد تختلف قيمة الدمغة على جرام من محل لآخر، وأيضًا هناك اختلاف بقيمة المصنعة بجرام الذهب قد تصل ما بين 80 إلى 180 جنيهًا للجرام، مقارنة بقيمة المصنعية بالذهب المستورد خلال التعاملات.

ويعد الذهب الملاذ الآمن الأول يليه سوق العقارات، كما يزيد الإقبال على الذهب خلال فترة الأعياد ومنها عيد الأضحى المقبل، وأيضًا فصل الصيف نظرا لزيادة الخطوبة والزواج. 

تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء 16-6-2021 بدون المصنعية

 

اليوم 

عيار24

عيار21

عيار 18

عيار 14

عيار 12
16-6-21سجل 912 جنبهاًسجل 789 جنيهاًسجل 684 جنبهاًسجل  530 جنيهاًسجل بـ452 جنيهاً
15-6-21سجل 927 جنيهاًسجل 811 جنيهاًسجل 685 جنيهاًسجل 532 جنيهاً سجل 456 حنيهاً
14-6-21بلغ بـ940 جنيهاً بلغ 822 جنيهاًبلغ 705 جنيهاتبلغ بـ548 جنيهاًبلغ 470 جنيهاً 
13-6-21سجل نحو945جنيهاًسجل 826 جنيهاًسجل 708 جنيهاتسجل 551 جنيهاًسجل 472 جنيهاً
12-6-21سجل نحو 944 جنيهاًسجل 826 جنيهاًسجل 708 جنيهاتسجل بـ551 جنيهاًسجل بـ472 جنيهاً
11-6-21سجل نحو 944 جنيهاً بلغ 826 جنيهاًبلغ 708 جنيهاتبلغ بـ551جنيهابلغ بـ472 جنيها
10-6-21سجل نحو 957 جنيهاً بقيمة 837جنيهابلغ بنحو 717 جنيهاسجل نحو 558 جنيهابلغ بـ472 جنيها
9-6-21بلغ نحو 952 جنيها بلغ  833 جنيهاسجل قيمة 714 جنيهابلغ 555 جنيها سجل 476 جنيها 
8-6-21سجل بقيمة 952 جنيهابلغ 833 جنيها بلغ 714 جنيها بلغ 555 جنيها بلغ 476 جنيها

مدينة الذهب 

وتعد مدينة الذهب التى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بإنشائها أكبر مدينة لعالم المصوغات المصرية على مستوى العالم، حيث تضم نحو  400 ورشة فنية لإنتاج الذهب، و150 ورشة أخرى تعليمية، ومدرسة تعليمية كبيرة

كما ستتضمن المدينة الجديدة معرضا دائما طوال العام متخصصًا في صناعة الذهب، مع توفير أماكن عرض مناسبة لتجار الذهب بمصر.

اسعار الذهب ليوم الاربعاء 16 6 2021 سعر جرام 24 سعر22 سعرجرام 21 سعرجرام 18 سعر جرام 12 اسعار الذهب خلال اسبوع

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

نتيجة 3 إعدادى| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 بالرقم القومى

«تربح من الدعوة».. تفاصيل أول بلاغ ضد محمد حسين يعقوب

«تضامن شيكابالا».. تفاصيل تمرد نجوم الزمالك على أسامة نبيه

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 16-6-2021

اعترافات المتهم بالتحرش بطفل فى قطار الصعيد: «إديته بقشيش»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الجمهورية الجديدة.. وجينات الهويَّة المصرية

إبراهيم داود

سعدى

ماجد حبته

الدكتورة بصمجية.. وليست إرهابية!

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتى ويهدر كرامتى لكن أعمل إيه «باحبه»

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

جمال-أسعد

القسيس وثورة يوليو

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. وهل يموت الشرفاء؟

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يشن غارات على مواقع لحماس فى غزة

ارتفاع حصيلة الإصابات في الأراضي الفلسطينية إلي 87 نتيجة اعتدات الاحتلال

اندلاع مواجهات فى البيرة.. الاحتلال يعتقل عضو المجلس الثورى بفتح