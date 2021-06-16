الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أنباء عن هزة أرضية جديدة تضرب جنوب إسرائيل والأردن

هزة أرضية
هزة أرضية

أعلنت مصادر عدة، في الساعات الأولى من  صباح اليوم الأربعاء، عن رصد هزة أرضية بقوة تتراوح بين 4.2 إلى 4.5 درجة بمقياس ريختر ضربت مناطق جنوبية في كل من إسرائيل والأردن.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية أنها رصدت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة وقعت جنوب إسرائيل وكان مصدرها في البحر الأحمر على بعد 68 كيلومترا من شمال مدينة إيلات السياحية.

بدوره، أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بالتزامن مع ذلك بتسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على بعد 74 كيلومترا من شمال غرب مدينة العقبة الساحلية جنوب المملكة والتي تقابل إيلات.

وذكرت وسائل إعلام أردنية أن الهزة الأرضية شعر بها سكان محافظات الكرك و الطفيلة ومعان جنوب الأردن.

يذكر أنه في الآونة الأخيرة وقعت عدة زلازل في العديد من الدول على مستوى العالم، كان آخرها هزة أرضية بقوة 6.4 درجة وقعت على بعد 200 كيلومتر قبالة سواحل تونجا جنوب المحيط الهادئ.

كما رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي EMSC، في 20 أبريل الحالي، بأن هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة نياس في إندونيسيا.

و في النمسا، و شعر السكان بالهزات في مناطق وولايات مثل العاصمة فيينا وهولابرون و بورغنلاند و سالزبورج.

جدير بالذكر أنه قد أكد وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرج، التزام بلاده بزيادة التعاون الدولي من أجل تنفيذ برامج نزع السلاح و دعم التعددية و الطرق الدبلوماسية لتحقيق السلام على أسس مستدامة

وقال شالينبرج، في تصريح: "يمكننا فقط حل التحديات العالمية بالعمل معًا، لهذا نحتاج إلى نظام فعال متعدد الأطراف".

 

 

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