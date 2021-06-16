الكرملين: لا خطط لتوقيع وثائق مشتركة فى ختام القمة الروسية الأمريكية

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن لا يخططان لتوقيع وثائق ما في ختام لقائهما في جنيف اليوم الأربعاء.

ورد بيسكوف بنفي على سؤال عما إذا اتفق الطرفان على توقيعهما أي بيانات مشتركة في أعقاب قمتهما.

وفي وقت سابق، أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، في تصريحات صحفية، بعدم وجود أي اتفاق بين الطرفين الروسي والأمريكي حول موضوع صدور وثائق ختامية بعد قمة بوتين - بايدن.

وأضاف أوشاكوف أن مسؤولين بوزارة الخارجية الروسية يتباحثون حول هذا الموضوع مع نظرائهم الأمريكيين، وأن الأمر سيتضح .

وفي سياق متصل، أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن ستتألف من ثلاثة أجزاء هي: اجتماع ضيق، واجتماعان موسعان، تتخللهما استراحة.

وسيرافق الرئيس الروسي خلال قمته مع نظيره الأمريكي مساعده يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، كما سيضم الوفد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، والسفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، ونائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، ونائب مدير الإدارة الرئاسية دميتري كوزاك، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف.

وقال مساعد الرئيس الروسي دميتري أوشاكوف إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول عقد مؤتمر صحفي مشترك بين بوتين وبايدن بعد القمة، موضحا - حول احتمالية توقيع وثائق في ختام القمة - أن "هذه المسألة لم يتم حسمها حتى الآن"، وأن وزارة الخارجية تجري مشاورات حول هذا الموضوع.

كما أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) ، أن التوصل إلى تفاهم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن يسهم في تحسين العلاقات بين البلدين.

وقال الكرملين إن "المباحثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن ستتطرق لعدة ملفات سواء في أوكرانيا وسوريا وأفغانستان، وإقليم ناغورني قرة باغ، فضلًا عن بحث الاستقرار الاستراتيجي بين البلدين وأزمة جائحة كورونا".