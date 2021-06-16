الكرملين: لا خطط لتوقيع وثائق مشتركة فى ختام القمة الروسية الأمريكية
صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن لا يخططان لتوقيع وثائق ما في ختام لقائهما في جنيف اليوم الأربعاء.
ورد بيسكوف بنفي على سؤال عما إذا اتفق الطرفان على توقيعهما أي بيانات مشتركة في أعقاب قمتهما.
وفي وقت سابق، أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، في تصريحات صحفية، بعدم وجود أي اتفاق بين الطرفين الروسي والأمريكي حول موضوع صدور وثائق ختامية بعد قمة بوتين - بايدن.
وأضاف أوشاكوف أن مسؤولين بوزارة الخارجية الروسية يتباحثون حول هذا الموضوع مع نظرائهم الأمريكيين، وأن الأمر سيتضح .
وفي سياق متصل، أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن ستتألف من ثلاثة أجزاء هي: اجتماع ضيق، واجتماعان موسعان، تتخللهما استراحة.
وسيرافق الرئيس الروسي خلال قمته مع نظيره الأمريكي مساعده يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، كما سيضم الوفد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، والسفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، ونائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، ونائب مدير الإدارة الرئاسية دميتري كوزاك، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف.
وقال مساعد الرئيس الروسي دميتري أوشاكوف إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول عقد مؤتمر صحفي مشترك بين بوتين وبايدن بعد القمة، موضحا - حول احتمالية توقيع وثائق في ختام القمة - أن "هذه المسألة لم يتم حسمها حتى الآن"، وأن وزارة الخارجية تجري مشاورات حول هذا الموضوع.
كما أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) ، أن التوصل إلى تفاهم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن يسهم في تحسين العلاقات بين البلدين.
وقال الكرملين إن "المباحثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن ستتطرق لعدة ملفات سواء في أوكرانيا وسوريا وأفغانستان، وإقليم ناغورني قرة باغ، فضلًا عن بحث الاستقرار الاستراتيجي بين البلدين وأزمة جائحة كورونا".