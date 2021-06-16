الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يطلب من الجامعة العربية إرسال مراقبين للانتخابات التشريعية المقبلة

الجامعة العربية
الجامعة العربية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أن الوزير فؤاد حسين طلب من الجامعة العربية إرسال مراقبين للانتخابات التشريعية المقبلة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” ألقى حسين كلمة العراق في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في الدوحة. 

وقال إن "بلاده مقبلة على استحقاق انتخابي مصيري للمسيرة الديمقراطية فيه، واعتزازا منها بأشقائها العرب، فإنها تطالب جامعة الدول العربية بإرسال مراقبين لمراقبة سير العملية الانتخابية المقبلة، أسوة بطلب مماثل قدم إلى مجلس الأمن الدولي".

وأكد سعي الحكومة العراقية للتحضير لاجتماع يهدف لتهدئة الأوضاع في المنطقة، والتي تؤثر إيجابيا على الوضع الداخلي في العراق، وبمشاركة جميع دول الجوار العراقي، العربية والإسلامية، إضافة إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية مصر العربية.

وأضاف، أن "ما يحتاج العراق والمنطقة هو خلق بيئة حوارية مناسبة لمعالجة أهم القضايا والتحديات".

وأشار الوزير العراقي، إلى أن "جزءا من المشاكل الداخلية في العراق هي انعكاس للصراعات الإقليمية - الإقليمية، والإقليمية - الدولية".

 وعلى صعيد آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، إسقاط طائرة مسيرة (طائرة بدون طيار) تحمل متفجرات جنوب شرقي بغداد.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "قيادة عمليات بغداد تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات في منطقة خالية قرب معسكر الرشيد ببغداد".

وكان مصدر أمني عراقي أفاد - في وقت سابق اليوم - بسقوط طائرة مسيرة قرب منطقة سكنية جنوب شرقي بغداد.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام عراقية عن استهداف مطار بغداد الدولي بطائرة "مسيّرة مفخخة"، بينما لم تقع أي خسائر مادية أو بشرية.

ووفقًا لوسائل الإعلام العراقية، فإن طائرة مسيرة مفخخة قامت بإلقاء قذائف متفجرة على القاعدة العسكرية في مطار بغداد.

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