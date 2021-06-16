روحانى يدعو لتوثيق ونشر جرائم حرب إدارة ترامب بحق إيران

روحاني يدعو لتوثيق ونشر "جرائم الحرب الاقتصادية" التي مارستها إدارة ترامب بحق إيران

دعا رئيس الجمهورية الإيراني حسن روحاني إلى "توثيق ونشر جرائم الحرب الاقتصادية والجرائم ضد الإنسانية، التي مارستها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بحق الشعب الإيراني".

وفي تصريح خلال اجتماع "لجنة التنسيق الاقتصادي" التابعة للحكومة، أشار روحاني إلى "أعراض الحرب الاقتصادية وتداعياتها السلبية على مسار التنمية الاقتصادية ومعيشة الشعب الإيراني".

وقال: "المتعارف عليه هو استرعاء الرأي العام الدولي إلى آثار المجازر ضد الإنسانية التي تحدث خلال الحروب والمواجهات العسكرية، لكن ينبغي أيضا التركيز على نتائج الحظر والحرب الاقتصادية باعتبارها جريمة صامتة ضد الإنسانية، وتوثيقها لكي يعرف العالم أجمع بحجم هذه الانتهاكات".

وأضاف: "فضلا عن توثيق جرائم ترامب التي عرقلت مسار التنمية والازدهار في البلاد وتسببت في أضرار اقتصادية ومعيشية وصحية للشعب الإيراني، يتعين توثيق الصمود والجهود التي بذلت من أجل احتواء هذه الحرب أيضا".

و علي صعيد آخر ، انتقد الرئيس الايراني حسن روحاني، في وقت سابق ، مجلس صيانة الدستور والمتحدث باسمه، ونعته بالجهل.

يستمر النقد لهذا الجهاز الحكومي رغم تأييد المرشد الأعلى قراراته، منذ إقصاء جميع الوجوه الإصلاحية والمعتدلة المرشحة للانتخابات الرئاسية من قبل مجلس صيانة الدستور الإيراني، وفقا لفضائية العربية.

ويأتي تصريح روحاني رداً على المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الذي سبق أن قال لوكالة "أسوشيتد برس" إن المشاركة المنخفضة في الانتخابات لن تلغي شرعيتها.

ولم يشر الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي ينتمي للتيار الأصولي المعتدل، وهو حليف الإصلاحيين بشكل مباشر، إلى موضوع إقصاء المرشحين إلا أنه أكد أن صناديق الاقتراع وحدها تمثل "جوهر الثورة".

واستشهد روحاني بمقولة للمرشد المؤسس للنظام الإيراني روح الله خميني الذي قال: "إن الدور الرئيسي والحاسم للناس"، ووصف روحاني تصريحات من قللوا من أهمية المشاركة بـ"الجهل" في إشارة غير مباشرة للمتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي.