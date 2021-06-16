الأربعاء 16 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

وفاة أشهر قرد على مواقع التواصل الاجتماعى

القرد جورج
القرد جورج

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا عن وفاة أشهر قرد على منصة التيك توك العالمية للفيديوهات القصيرة، ويبلغ عدد متابعيه 18 مليون متابع من جميع أنحاء العالم الذي جاءت وفاته صدمة لجميع متابعيه بعد فحص روتيني دورى لأسنانه قام به صاحبه له.

القرد من نوع الكبوشي يدعى جورج ويبلغ من العمر 12 عاما، واشتهر على منصة الفيديوهات القصيرة العالمية تيك توك، وقد اشتهر على الإنترنت بمهاراته فى فتح الصناديق وغيرها.

شارك الزوجان أصحاب القرد المقيمان فى مدينة  تكساس الأمريكية اللذان كانا يملكونه لمدة 10 سنوات بإذاعة خبر وفاة حيوانهم الأليف في بيان تحت عنوان "الأخبار المدمرة" على حساب القرد على التيك توك وحصل على أكثر من 16.3 مليون مشاهدة.

جاء فى البيان ما يلي: "ذهب جورج إلى الطبيب البيطرى لفحص أسنانه بانتظام، خلال ذلك، كانت هناك مضاعفات مع التخدير الذي أثر على قلبه وجعله يتوقف، وبدأ معركة طويلة من أجل حياته".

و تابع الزوجان في بيانهما: "ورغم قتاله للبقاء على قيد الحياة توفى جورج بوى.. وعلى الرغم من أن حياة جورج المحببة قد غادرت، إلا أن روحه المفعمة بالأمل والحب ما زالت قائمة نحن نحبك يا جورج".

وكان قد اشتهر القرد بسرعة على عالم الإنترنت بعد أن بدأ الزوجان المالكون له فى تشبيهه بالبشر فى فتح الطرود،  والتي غالبًا ما كان يتم إرسالها من قبل معجبيه المحبين، واستطاعته أيضا تشغيل الإضاءة واستقبال الضيوف والتعامل مع أولادهم في المنزل، والملفت في الأمر أن القرد كانت تأتى له طرود هدايا من كل أنحاء العالم فالجمهور كان يحبه ويتابعه بشغف بسبب ذكائه الكبير.

القرد جورج التيك توك التخدير توقف القلب منصة التيك توك وفاة اشهر قرد

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

نتيجة 3 إعدادى| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 بالرقم القومى

«تربح من الدعوة».. تفاصيل أول بلاغ ضد محمد حسين يعقوب

«تضامن شيكابالا».. تفاصيل تمرد نجوم الزمالك على أسامة نبيه

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 16-6-2021

اعترافات المتهم بالتحرش بطفل فى قطار الصعيد: «إديته بقشيش»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الجمهورية الجديدة.. وجينات الهويَّة المصرية

إبراهيم داود

سعدى

ماجد حبته

الدكتورة بصمجية.. وليست إرهابية!

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتى ويهدر كرامتى لكن أعمل إيه «باحبه»

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

جمال-أسعد

القسيس وثورة يوليو

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. وهل يموت الشرفاء؟

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يشن غارات على مواقع لحماس فى غزة

ارتفاع حصيلة الإصابات في الأراضي الفلسطينية إلي 87 نتيجة اعتدات الاحتلال

اندلاع مواجهات فى البيرة.. الاحتلال يعتقل عضو المجلس الثورى بفتح