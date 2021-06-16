وفاة أشهر قرد على مواقع التواصل الاجتماعى

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا عن وفاة أشهر قرد على منصة التيك توك العالمية للفيديوهات القصيرة، ويبلغ عدد متابعيه 18 مليون متابع من جميع أنحاء العالم الذي جاءت وفاته صدمة لجميع متابعيه بعد فحص روتيني دورى لأسنانه قام به صاحبه له.

القرد من نوع الكبوشي يدعى جورج ويبلغ من العمر 12 عاما، واشتهر على منصة الفيديوهات القصيرة العالمية تيك توك، وقد اشتهر على الإنترنت بمهاراته فى فتح الصناديق وغيرها.

شارك الزوجان أصحاب القرد المقيمان فى مدينة تكساس الأمريكية اللذان كانا يملكونه لمدة 10 سنوات بإذاعة خبر وفاة حيوانهم الأليف في بيان تحت عنوان "الأخبار المدمرة" على حساب القرد على التيك توك وحصل على أكثر من 16.3 مليون مشاهدة.

جاء فى البيان ما يلي: "ذهب جورج إلى الطبيب البيطرى لفحص أسنانه بانتظام، خلال ذلك، كانت هناك مضاعفات مع التخدير الذي أثر على قلبه وجعله يتوقف، وبدأ معركة طويلة من أجل حياته".

و تابع الزوجان في بيانهما: "ورغم قتاله للبقاء على قيد الحياة توفى جورج بوى.. وعلى الرغم من أن حياة جورج المحببة قد غادرت، إلا أن روحه المفعمة بالأمل والحب ما زالت قائمة نحن نحبك يا جورج".

وكان قد اشتهر القرد بسرعة على عالم الإنترنت بعد أن بدأ الزوجان المالكون له فى تشبيهه بالبشر فى فتح الطرود، والتي غالبًا ما كان يتم إرسالها من قبل معجبيه المحبين، واستطاعته أيضا تشغيل الإضاءة واستقبال الضيوف والتعامل مع أولادهم في المنزل، والملفت في الأمر أن القرد كانت تأتى له طرود هدايا من كل أنحاء العالم فالجمهور كان يحبه ويتابعه بشغف بسبب ذكائه الكبير.