الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ستولتنبيرج: لا حديث عن عضوية أوكرانيا وجورجيا في الناتو

ستولتنبيرج: لا حديث عن عضوية أوكرانيا وجورجيا فى الناتو

حلف الناتو
حلف الناتو

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج، أن الحلف لا ينظر في الوقت الراهن في إمكانية تقديم خطة الحصول على العضوية لجورجيا وأوكرانيا.

و حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال ستولتنبيرج، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، إن "ما يتصدر الاهتمام الآن هو الإصلاحات.. وعندما يدور الحديث عن أوكرانيا وجورجيا، فإننا نعير الاهتمام لمدى تجاوبهم مع معايير الناتو".

وتابع: "ولذلك ندعم الجهود لمواصلة الإصلاحات وتحديث المؤسسات الدفاعية والأمنية (في البلدين)، وهذه أهم قضية نتحدث عنها".

وأكد أن مدى استعداد أوكرانيا وجورجيا للانضمام إلى الناتو، سيحدده البلدان المذكوران والأعضاء الـ 30 في الحلف، مشيرًا إلى أنه "من حقهما السيادي تقرير مصيرهما".

وأشار إلى أن مساعدة الناتو لأوكرانيا تهدف إلى مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة المدنية على القوات المسلحة، وأن الحلف يعمل مع السلطات في كييف لضمان إنجاز الإصلاحات بالكامل.

وشدد على أن منح أي دولة الخطة للحصول على العضوية يتطلب موافقة كافة الأعضاء الـ 30 في الناتو، وهذا لم يناقش خلال القمة الأخيرة للحلف، التي عقدت في بروكسل 14 و15 يونيو.

وعلى صعيد آخر، طالب قادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"،  إيران بضرورة وقف كل أنشطة الصواريخ الباليستية.

كما أدان الناتو دعم إيران المالي والعسكري للميليشيات، وفقًا لما نقلته قناة العربية.

و اتفق قادة الناتو على تعزيز دفاعهم المشترك ضد كل التهديدات من كل الجهات.

و حول الملف الليبي، حث قادة الناتو السلطات الليبية على الالتزام بخارطة الطريق وتنظيم الانتخابات في موعدها.

و ندد القادة، في البيان الختامي لقمة الحلف في بروكسل، بالتهديد المتنامي الذي يشكله تعزيز الترسانة العسكرية لروسيا، ودعوا موسكو خلال قمتهم السنوية في بروكسل إلى احترام القانون الدولي.

أوكرانيا الناتو عضوية تول ناتو اوكراني

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