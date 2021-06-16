الرئيس البرازيلى يهدد باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون «جواز سفر كورونا»

هدد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون تتم مناقشته حاليا في البرلمان ويتعلق بـ"جوازات سفر كوفيد -19".

ويقترح مشروع القانون "شهادة تطعيم"، ستسمح للمواطنين الذين تلقوا اللقاح بالمشاركة في مختلف الأحداث الرياضية والثقافية والرحلات البحرية والمتنزهات الوطنية.

ونقلت صحيفة "أو جلوبو" عن بولسونارو قوله: "لا أعتقد أن (القانون) سيمرر في الكونغرس. إذا تم تمريره فسوف أعارضه".

واتُهم بولسونارو مرارا بالتقليل من مخاطر الوباء وتحدى قيود فيروس كورونا على الرغم من أنه أصيب بالفيروس في الصيف الماضي.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لـ«رويترز»، أن أكثر من 175.76 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و954147.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمي